Bakan Kurum Tarih Verdi: Depozito Uygulamasına Geçeceğiz, Şişe Verip Gofret Alacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geri dönüşüm için önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, plastik poşet uygulaması ile kullanımın yüzde 70 azaldığını vurgulayarak 2021 yılında depozito uygulamasına geçileceğini duyurdu. Kurum, "Ne yapıyorduk biz çocukluğumuzda süt şişelerini bakkala götürüyorduk, çikolata gofret alıyorduk." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinin ardından Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde AK Parti'nin seçim ofisi açılışı ile AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan'ın, projelerinin sunulduğu toplantıya katıldı.

SIFIR ATIK PROJESİ

Depolama tesisleri ile çöp sorununu ortadan kaldıracaklarını söyleyen Kurum, "Biz bunun dışında tüm şehirlerimizde düzenli depolama tesisleri yapıyoruz. Hedefimiz 2023 yılına geldiğinde şehrin tamamının çöpünün düzenli bir şekilde depolanacağı bir sisteme geçmek istiyoruz. Sabah Çerkezköy'den geliyoruz. Buraya geldiğimizde gördük ki bu bölgenin bütün çöpleri hemen Tekirdağ'ın girişinde vahşi bir şekilde depolanıyor. Bu depolanmaya artık bir son vermemiz gerekiyor. 21'inci yüzyılda biz sıfır atık projesine geçtik. Sıfır atık projesi ile birlikte 14 bin kamu kurum ve kuruluşunda, çöplerimizi kaynağında ayrıştırıyoruz. Atıklarımızı bir yere, diğer cam ve kağıt atıklarımızı başka bir yere getiriyoruz ve o atıklarımızı kaynağında dönüştürmek üzere dönüştürüyoruz. Diğer organik atıkları da kompost hale getirip, parklarımızda bahçelerimizde, bitkilerimizde kullanıyoruz. İstiyoruz ki biz artık hiçbir ilçemizde, hiçbir ilimize çöp kamyonu gelmesin, kaynağında her türlü çöpümüzü ayrıştıralım" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

"DEPOZİTO UYGULAMASINA GEÇİLECEK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşette ücret uygulamasının ardından poşet kullanımının yüzde 70 azaldığını, 2021 yılında da depozito uygulamasına geçileceğini söyledi. Kurum, "Bu çerçevede plastik poşetlerimizi ücretlendirdik. İnşallah 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Ne yapıyorduk biz çocukluğumuzda süt şişelerini bakkala götürüyorduk, çikolata gofret alıyorduk. Yine atıklarımızı kaynağında ayrıştırmış olacağız. Plastik poşetlerimizin kullanımı yüzde 70 azaldı. Bu sayede hem çevremizi hem sağlığımızı koruyoruz. Çocuklarımıza daha iyi şehirler bırakıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA