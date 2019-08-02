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Bakan Kurum, Sakarya'da

Bakan Kurum, Sakarya'da İl Değerlendirme Toplantısına katılan Kurum, selin vurduğu bölgede incelemelerde bulunacakSAKARYA - Selin vurduğu bölgelerde incelemelerde bulunmak amacı ile Sakarya'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısına katıldı.

02.08.2019 12:17
Bakan Kurum, Sakarya'da
Bakan Kurum, Sakarya'da
İl Değerlendirme Toplantısına katılan Kurum, selin vurduğu bölgede incelemelerde bulunacak
SAKARYA - Selin vurduğu bölgelerde incelemelerde bulunmak amacı ile Sakarya'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısına katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selin vurduğu Kocaali ilçesinde incelemelerde bulunmak amacı ile Sakarya'ya geldi. İlk olarak Sakarya Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kurum, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Sakarya Valisi Hamdi Nayir'i makamında ziyaret eden Bakan Kurum, daha sonra Sakarya Valiliği'nde gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısına katıldı. Vali Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları ve yetkililerin bulunduğu program basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Bakan Kurum, incelemeler kapsamında geçtiğimiz haftalarda etkili olan yoğun yağış sonrasında selin vurduğu Kocaali ilçesine bağlı Bezirgan, Melen ve Kozluk Mahallesinde incelemelerde bulunacak.

Sakarya Valiliği, Murat Kurum, Sakarya, Genel

Kaynak: İHA

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