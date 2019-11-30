Haberler » 3. Sayfa » Bakan Kurum Şanlıurfa'da - Haber

Bakan Kurum Şanlıurfa'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geldiği Şanlıurfa'da vali ve belediye başkanları ile il değerlendirme toplantısına katıldı.

30.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:17Bakan Kurum Şanlıurfa'da
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geldiği 'da vali ve belediye başkanları ile il değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Kurum, kent ziyareti kapsamında ilk olarak, GAPTEAM toplantı salonunda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ile milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarıyla il değerlendirme toplantısına katıldı. Burada devam eden projeler ve yapılması planlanan çalışmaların konuşulacağı öğrenildi. Toplantı, basına kapalı devam ediyor. - ŞANLIURFA

Murat Kurum, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:33 Cinayet zanlısı baba ve oğluna 106 yıl hapis cezası
12:27 Derecik kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
12:25 Başkent polisinden "Format Operasyonu"
12:25 Kereste deposunda yangın
12:24 İzmir'de bir ev alev alev yandı
12:16 Fırat'ın doğusunda 12. kara devriyesi tamamlandı
12:07 Faizleri 4 ayda 1000 puan düşüren Merkez Bankası, bir indirim sinyali daha verdi
11:02 Emniyet güçlerinin ikna çalışmaları sonuç verdi: 2 terörist teslim oldu
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
09:39 Esenler Otogarı'nda kadın müdür, firmasının peronlarını bölen duvarları "Satışları engelliyor" deyip çekiçle yıktı
21:21 Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:25 Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
19:24 Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
30.11.2019 12:46:00