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Bakan Kurum, Şanlıurfa'da

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretler için geldiği Şanlıurfa'da belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

30.11.2019 13:09 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:09Bakan Kurum, Şanlıurfa'da

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretler için geldiği 'da belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Şanlıurfa'ya geldi. GAP Havalimanı'nda, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abdin Beyazgül ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, daha sonra GAP Tarımsal Eğitim Merkezi'ne geçti. Burada da AK Parti milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılanan Murat Kurum, ardından kentin sorunlarının konuşulacağı toplantıya katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıdan sonra Bakan Kurum'un kent merkezinde incelemede bulunup, gençlerle bir araya geleceği öğrenildi.



Mehmet Kurum, Murat Kurum, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

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