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Bakan Kurum: Şehirlerimizin dijital 3 boyuta çekilmiş görüntüleri var

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz Elazığ'da, Malatya'da 12 günde hasar görmüş her alanı gezdik gördük. Aldığımız tüm verileri sisteme girdik.

26.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:00Bakan Kurum: Şehirlerimizin dijital 3 boyuta çekilmiş görüntüleri var

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz 'da, 'da 12 günde hasar görmüş her alanı gezdik gördük. Aldığımız tüm verileri sisteme girdik. Şehirlerimizin dijital 3 boyuta çekilmiş görüntüleri var" dedi.

Bakan Kurum, nöbetçi bakan uygulaması kapsamında milletvekillerinin sorularını cevaplandırmak için geldiği TBMM'de, basın mensuplarıyla sohbet etti. Bakan Kurum, deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'da yaptıkları çalışmaları, bilgisayar üzerinde göstererek, "Biz Elazığ'da, Malatya'da 12 günde hasar görmüş her alanı gezdik gördük gece gündüz, hem tespit hem de çözüm için. Aldığımız tüm verileri sisteme girdik. Şehirlerimizin dijital 3 boyuta çekilmiş görüntüleri var. Şehrin dijital ikizine aldığımız verileri doğrudan aktardık" dedi.

62 bin binaya ilişkin hasar tespitlerinin tek tek sisteme girildiğini aktaran Bakan Kurum, "Aldığınız  verileri işlediğiniz zaman hasar durumuna göre hangi mahallede yoğun hasar var, bu görünüyor. İlk gün drone uçurduk; bacaları yıkık mı, hangi alanda daha fazla yıkılmış, tehlike var mı yok mu, bunun uzerinden takip etmek suretiyle arkadaşlarımızı yönlendirdik. Aldığımız drone görüntüleriyle çakıştırmak suretiyle çalışmalar yaptık. Yeni yapacağımız işlerle ilgili de yönlendirme fırsatı verdi bize" diye konuştu.



Murat Kurum, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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