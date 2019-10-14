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Bakan Kurum, şehit Yunus Mermer'in ailesini ziyaret etti

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesinin 2019 açılış törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tel Rıfat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in ailesini ziyaret etti.

14.10.2019 14:11Bakan Kurum, şehit Yunus Mermer'in ailesini ziyaret etti
Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesinin 2019 açılış törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tel Rıfat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in ailesini ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tel Rıfat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Yunus Mermer'in isminin bir camiye verileceğini ifade eden Bakan Kurum, şehidin ailesine evlatlarının kanının yerde kalmayacağını söyledi. Vatandaşlara Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim dağıtan Bakan Kurum, buradaki ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına geçti. - KONYA

Yunus Mermer, Murat Kurum, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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