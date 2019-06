Bakan Kurum sel bölgesinde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Trabzon 'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye gelerek inceleme yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek selden en çok etkilenen okul ve iki derenin birleşim noktasında olan tüm binaları kaldırılacağını söyledi. Bakan Kurum, daha önce bu dere güzergahı üzerinde yıllardır yaşanan sellerde sağlam duran binaların artık duramaz hale geldiğini belirterek, "18 Haziran günü Araklı'da meydana gelen sel nedeniyle bugün itibariyle 7 vatandaşımız vefat etti 3 vatandaşımız kayıp ve 2 de yaralımız var. Yaralıların hastanede tedavileri sürüyor. Diğer yandan yaptığımız hasar tespit çalışmaları çerçevesinde şu an itibari ile 9 bina yıkık 12 bina ağır hasarlı durumda. Bütün bakanlıklarımız ve birimlerimiz valilik koordinasyonunda çalışmamızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına gerekli herşeyi yapıyoruz. Bakanlığımız yine iklim değişimiyle ilgili bir çalışma başlattı. Çalışmalarımızda artık son safhaya geldik. Küresel değişim sebebiyle hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan seller yağmurlar, heyelanların ve afetlerin şiddeti ve sayısı artmakta. Biz de artık ülkeler olarak iklim değişikliği konusunda tedbirler almak zorundayız. Bu çerçevede bilhassa Karadeniz Bölgesi 'nde yaşanan bu afetlere karşı şehirlerimizin ve köylerimizin altyapılarını güçlendirme adına tedbirler alacağız. Daha önce bu dere güzergahı üzerinde yıllardır yaşanan sellerde sağlam duran binalarımız artık duramaz hale geldi. O yüzden eylem en önemli projesi şudur; tüm Karadeniz Bölgesi'nde Rize Ordu , Trabzon ve Giresun illeri öncelikli illerimiz. Bu illerimizdeki şehrin içinden geçen derelerde ve bu derelerin koruma bandı içinde kalan veya şu an iklim değişikliği nedeniyle artık burada olmaması gereken binaları birinci, ikinci, üçüncü öncelik olarak tespitlerini yapıyoruz. Bir ayın içinde bu tespitleri tamamlanmasına müteakip bakanlığımız TOKİ Başkanlığımızın eliyle bu dört ilimizde dere güzergahı üzerinde yaşayan vatandaşlarımızın taşınması amacıyla konutlar üretecek ve bu konutlara vatandaşlarımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyecek şekilde taşınma yardımı ve kira yardımı vermek suretiyle de bu konutlara vatandaşlarımızı taşıyacağız. Bu çerçevede vatandaşlarımızın hem can hem de mal güvenliğini korumuş olacağız" dedi."DEPREMLER KADAR HEYELAN VE SELLERİN KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN ÖNEM ARZ ETTİĞİNİ HEP BİRLİKTE GÖRÜYORUZ" Bakan Kurum depremler kadar heyelan ve sellerin Karadeniz bölgesi için önem arz ettiğini ifade ederek "Açıkçası bu depremler kadar heyelan ve sellerin Karadeniz Bölgesi için önem arz ettiğini hep birlikte görüyoruz. O yüzden de bu tedbirleri daha da arttırarak almak zorundandayız. Bu tedbirleri alacağımızı da tüm vatandaşlara buradan duyurmak istiyorum. Bu heyelanda ve selde hayatını kaybeden 7 vatandaşımıza yaralı iki vatandaşımıza ve inşallah yakın zamanda sağ sağlim bulma ümidiyle o üç vatandaşımızı da arıyoruz. Hyatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün milletimizin, Trabzon'un, Araklı'nın ve tüm milletimizin başı sağ olsun.Ay sonuna kadar Karadeniz'e ilişkin eylem planımızı tamamlamış, bu ay sonu veya önümüzde ki ay başı açıklamış olacağız. Diğer taraftan da bu dört ilimizde dere güzergahı üzerindeki şu an iklim değişikliği sebebi ile olmaması gereken binaların tespitini de bir ay içerinden tamamlayacağız. İnşallah bu dört ilimizde bu tespitleri yapıp vatandaşlarımızı sağlam güvenli konutlarına taşıma sürecini ve yeni inşaatların yağım sürecini de bu yıl içerisinde başlamak istiyoruz. tam gereği tespitlerimizi tamamlayacağız. Bu olayla ilgili simülasyon çalışmaları da yapıyoruz. Buradaki okulu ve iki derenin birleşim noktasında olan tüm binaları buradan kaldıracağız "diye konuştu. Fatih Yılmaz/İHA)