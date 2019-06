Bakan Kurum Silivri'de vatandaşlar, mahalle muhtarları ve STK temsilcileriyle buluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , 23 Haziran'da yapılacak olan İBB seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım 'a destek istemek amacıyla Silivri 'ye geldi. Mahalle muhtarları, vatandaşlar ve STK temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Kurum, Silivri halkına emlak sıkıntısı ve tarım arazilerinin satışına ilişkin müjde verdi.Silivri halk pazarında vatandaşlarla buluşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindekiler daha sonra Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Fuaye Toplantı Salonunda mahalle muhtarları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz 'ın selamlama konuşmasının ardından AK Parti Tülay Kaynarca da bölge vatandaşlarını ilgilendiren sorunları katılımcılara aktardı."Silivri'ye bir şube açıyoruz"Gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Bakan Kurum, "Silivri'de milli emlak şefliği yok burada, bölgede emlakla ilgili her türlü problemi mecburen İstanbul'a giderek çözmeye çalışıyorlar. Silivri İstanbul'umuzun en önemli ilçelerinden biri, bizler burada yaşayan vatandaşımıza daha kaliteli hizmet götürmek noktasında Silivri'ye bir şube açıyoruz ve her türlü işinizi burada çözüyor olacaksınız" dedi."Tarım arazilerinin satışı"Bakan Kurum, "Mücavir alan sınırları içerisinde kalan hazineye ait tarım arazilerinin satışı ve Bulgaristan 'dan göç ederek gelen ve iskanen yerleştirilen vatandaşların mülkiyet sorunu. Bu kapsamanda yapılacak satışlarda satış bedelinin rayiç bedelin yarısının belirlenmesi üzerine ve hatta 5 yıllık ödenen ecri misil bedellerinin de bu rayiç bedelinin yarısından düşülmesi yönündeki çalışmamızı da meclisimize gönderdik. Hemen çok kısa bir sürede bu askerlik kanunun arkasından bu çalışmanın da tamamlanmasına müteakip hem mücavir alan sınırları içerisindeki yerleşim yerlerindeki hem de yurt dışından gelen buraya iskanen yerleşen vatandaşlarımıza ilişkin arazilerin satışı noktasında rayiç bedelinin yarısı üzerinden satıyoruz ve 5 yıllık ecri misil bedelini de bu bedelden düşüyoruz" ifadelerini kullandı."Silivri'mize bir tane Millet bahçesi kazandırıyoruz"Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti: "Diğer önemli bir hususta 81 ilimize Millet bahçesi yapıyoruz. Kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarma hedefimiz var. Ancak Silivri'ye geldiğimizde maalesef Silivri'deki vatandaşlarımızın nefes alacağı yürüyüş yapacağı çocukların 7 gün 24 saat oyun oynayabileceği hiçbir alanın olmadığını gördük. Buna ilişkin talep başkanımızdan geldi. Silivri'mizde bir tane Millet bahçesi kazandırıyoruz.""İstanbul Binali Yıldırım markasını hak etmektedir"İstanbul'un Binali Yıldırım markasını hak ettiğini söyleyen Bakan Kurum, "Hatırlayın o İstanbul'umuzun kötü talihini değiştirmek acılarından kurtarmak sancılarını dindirmek 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a nasip olmuştur. Onun belediye başkanı olduğu dönemde o çöp dağlarından çamurdan çukurdan İstanbul'umuz kurtulmuş ve medeniyet yürüyüşüne kaldığı yerden çok daha güçlü olarak başlamıştır. 25 yıldır da bu anlayışla yönetilmektedir. Şimdi inşallah yeni bir 25 yılın kapısını da Pazar akşamı Binali Yıldırım ağabeyimize açacağız. Yeni bir 25 yılı da o anlayışla Binali Başkanımızla yöneteceğiz. Nasıl Silivri'yi CHP'nin o çarpık zihniyetine bırakmadıysak İstanbul'umuzu da inşallah pazar günü vatandaşlarımızın sağduyusuyla bırakmayacağız ve İstanbul, gülümseyen yüzlerin altından nefret mesajları veren illüzyon ustalarının değil milletimizle yol arkadaşlığı yapan hizmet ustalarını hak etmektedir. Hülasa İstanbul laf lakırdı spekülasyon magazin değil tecrübeli belediyeciliği gönül belediyeciliğini Binali Yıldırım markasını hak etmektedir" diye konuştu."2B arazileri ile ilgili olarak da başvuru sürecini 6 ay uzatıyoruz"Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren 'in sorusu cevaben konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İmar barışı süreci güzel bir şekilde gidiyor. Bugüne kadar 10 milyon 367 vatandaşımız bu süreçten faydalandılar. Başvuru süresi biliyorsunuz 15 Haziran'da tamamlandı. Şimdi artık ikinci etabı işleyecek, başvurulara müteakip ödemelerin yapılması ve akabinde de mülkiyetine geçilmesi. 2B arazileri ile ilgili olarak ta başvuru sürecini 6 ay uzatıyoruz" dedi. - İSTANBUL