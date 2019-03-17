Bakan Kurum: Sosyal Konut Projesine Başvuru Sayısı 200 Bini Geçti

Kaynak: DHA

ÇANAKKALE'de Sosyal Konut Kentsel Dönüşüm toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye çapında başlattıkları 50 bin sosyal konut projesine başvuru sayısının 200 bini geçtiğini söyledi. Bugüne kadar 590 bin konutun kentsel dönüşüm ile rehabilitasyonunu yaptıklarını anlatan Bakan Kurum, "Türkiye'de 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor tüm Türkiye'de. 1,5 milyon konutun acil ve öncelikli dönüşümünün yapılması gerekli. Bu alanlara ilişkin de yılda 300 bin konut yapmak suretiyle, önümüzdeki 5 yıllık süreçte buraları dönüştürmek istiyoruz" dedi.Çanakkale'de İsmetpaşa Mahallesi'ndeki deprem riski altında bulunan sosyal konutlar için Çataltepeliler Lokali'nde düzenlenen Sosyal Konut Kentsel Dönüşüm toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla yapıldı. Toplantıya; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider ile sosyal konut sakinleri katıldı. Bakan Kurum, toplantı öncesi lokal önünde çiçekle karşılandı. Toplantıda önce AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, sosyal konut projesi hakkında bilgi verdi. Ardından Bakan Murat Kurum, kürsüye geldi.YEDİ DÜVELE KARŞI ZAFERİN KAZANILDIĞI YERYarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü olduğunu belirten Bakan Kurum, "Şehitler diyarı Çanakkale, yedi düvele karşı zaferin kazanıldığı yer. Burası, Türk'ün gücünü dünyaya gösterdiğimiz yer Çanakkale'dir. Bu aziz vatanı bizlere bırakmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çanakkale ruhu ile 2023 güçlü Türkiye'si için var gücümüzle çalışacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çanakkale, Türk milletinin direnişinin, destanının yazıldığı yerdir. İnşallah o önemli şehitler diyarımız 31 Mart'ta da AK Parti'nin gönül belediyeciliğiyle tanışarak yeni bir diriliş destanı daha yazacaktır" dedi.'BAŞVURUSU SAYISI 200 BİNİ AŞTI'AK Parti iktidarı olarak son 17 yılda Çanakkale'ye toplam 26 milyar liralık yatırım yaptıklarını anlatan Bakan Kurum, kentte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle toplam 3 bin 10 konut inşa ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, "Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye çapında 50 bin konutluk bir proje başlattık. Vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olabilecekleri projemizi 67 ilimizde başlattık. 240 aya varan vadelerimiz var. Bu sosyal konutlardan Çanakkale'mizde de İntepe bölgemizde inşa ediyoruz. 583 lira taksitle bu konutlardan vatandaşlarımız alabiliyorlar. Vatandaşlarımız uygun ödeme seçenekleriyle, devlet güvencesiyle, sağlam, o yatay mimari anlayışıyla, mahalle kültürü anlayışıyla uygun konutlara sahip olacaklar. Bugüne kadar başvuru sayısı 200 bini aştı. İnşallah o başvurular çerçevesinde de 81 ilimize uzatmak suretiyle yatay mimariyi, o bizim mahalle kültürü anlayışımızı, içinde yeşil alanların, sosyal donatıların olduğu, o şehirleşme anlayışını tüm illerimize yapmak istiyoruz. Çünkü biz istiyoruz ki o mahalle anlayışı devam etsin, gelecek nesillere aktarılsın" diye konuştu.YÜZDE 22 İNDİRİMDE 19 NİSAN SON GÜNToplu Konut İdaresi ile 210 bin vatandaşı ilgilendiren bir kampanya başlattıklarını belirten Bakan Kurum, "Bu kampanyada, Toplu Konut İdaresi'nden ev almış kardeşlerimiz borçlarını ödemek kaydıyla yüzde 22 indirim hakları var ve 19 Nisan'a kadar bu kampanyamız devam ediyor. Borçlarını ödeyen vatandaşlarımız yüzde 22 indirimle borçlarının tamamını ödeme imkanına erişti" dedi.ÇANAKKALE'YE MİLLET BAHÇESİTürkiye'nin 81 ilinde, gelecek nesillerin mutlu ve huzurlu şekilde vakit geçirebilecekleri millet bahçeleri projesini hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Kurum, Çanakkale merkezinde 60 bin metrekarelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait alanı millet bahçesi yapacaklarını söyledi.'TERÖR KADAR ÖNEMLİ'Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunu vurgulayan Bakan Murat Kurum, "Bugüne kadar 82 bin canımızı kaybettik" dedi. Bakan Kurum, şunları kaydetti:"En son ben Kartal'da 5 gün o göçüğün yanındaydım. Orada 21 tane canımız gitti. En son oradan çıkardığımız bir cenazede, çocuğu kucağında bir anne o şekilde göçük altında kalmış. En son ikisini beraber aldık. Orada tabii herkes üzüldü, Türkiye üzüldü. Ama şunu istiyoruz artık; Bu kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümüyle alakalı biz bunu acil şekilde dönüştürmemiz lazım. Deprem riski taşıyan, gerçekten yıkılma tehlikesi olan binaları hızlı bir şekilde dönüşüme uğratmak zorundayız. Bu çerçevede de biz 81 il valiliğimize de genelge yolladık. En acil alanlardan başlamak suretiyle bu dönüşümü yapmak istiyoruz. Bu bizim en önemli gündem maddemiz. İnanın terör kadar önemli. Biz istiyoruz ki başka annemiz ağlamasın, başka ocaklara ateş düşmesin. O yüzden burada el birliği içerisinde hep birlikte bu kentsel dönüşümü yönetmek zorundayız."Bugüne kadar 590 bin konutun kentsel dönüm ile rehabilitasyonunu yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Önümüzdeki süreçte de 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor tüm Türkiye'de. 1,5 milyon konutun acil ve öncelikli dönüşüm yapılması gereken alanlar. Bu alanlara ilişkin de yılda 300 bin konut yapmak suretiyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte buraları dönüştürmek istiyoruz. Bu dönüşümle birlikte yılda o 300 bin konutun yaklaşık yüzde 10'unu biz Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapacağız. Kalan kısmını da İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ile yüzde 50'ye kadar faiz desteği vermek suretiyle o kentsel dönüşümü yerel yönetimlerimiz ile birlikte yapma arzusu içerisindeyiz" dedi.ÇANAKKALE'DE 971 RİSKLİ YAPI TESPİT EDİLDİÇanakkale'de de ilk etapta 971 riskli yapı tespit edildiğini belirten Bakan Kurum, İsmetpaşa Mahallesi'nde sosyal konutlar mevkisindeki konut sahiplerinin yaşadığı sorunlara ilişkin de şunları söyledi:"Bu mahallede maalesef yaşananları gördük ve vatandaşımızın yaşamış olduğu bu mağduriyetlerden dolayı da açıkçası çok üzülüyoruz. Çanakkale Belediyemiz bu alanda kentsel dönüşümün adını değiştirerek, 'kentsel yenileme' dedi ve belediye bütçesinden ciddi de paralar harcamışlar. Proje yarışmaları düzenlemişler. Sonuçta baktığımızda elde hiçbir şey yok. Zaten, açıkçası onların belediyecilik anlayışını bildiğimiz için, onların belediyecilik anlayışı da karneleri de sıfırdır. Onların belediyecilik anlayışı çöp, çamur, çukur belediyeciliği olarak tarihe kazınmıştır, milletimizin hafızalarına kazınmıştır. Dolayısıyla bu sözü verilen işlerin yapılmaması bizi gerçekten düşündürüyor. Altı ay önce evlerinize kavuşma sözü verilmişti size. Maalesef hala hiçbir şey yapılamadı ve maalesef o deprem riski altındaki evlerinizde yaşıyorsunuz. Bu alana baktığımızda gördük, inceledik, yeriniz kıymetli zaten. Dolayısıyla sizin o 5 katlarınız 7- 8 kata çıkarıldığı zaman, altında iş yerleri yapıldığı zaman başka bir şeye ihtiyaç yok. Biz de inşallah burayı 1 Nisan itibarıyla rezerv alan, riskli alan ilan ederiz. Size kira, taşınma ve finans ile ilgili her türlü desteği veririz ve bu dönüşümü inşallah Ayhan Başkanımız ile birlikte yaparız. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu alana her türlü destek vereceğimizi, Ayhan Başkanımızı destekleyeceğimizi buradan ifade ediyorum."Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindekiler daha sonra Çanakkale merkezine bağlı Kepez beldesinde yapılması planlanan balıkçı barınağı yerinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, bir balıkçı teknesinin üzerine çıkıp, yapılacak barınak hakkında yetkililerden bilgi aldı. - Çanakkale