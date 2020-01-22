Haberler » Güncel » Bakan Kurum, Sur ilçesinde incelemelerde bulundu - Haber

Bakan Kurum, Sur ilçesinde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Sur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen mahallelerde yürütülen inşa ve restorasyon çalışmalarını incelemesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un restorasyon çalışmaları hakkında...

22.01.2020 19:44 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:47
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen mahallelerde yürütülen inşa ve restorasyon çalışmalarını incelemesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alması DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen mahallelerde yürütülen inşa ve restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Kurum, Sur ilçesinde incelemelerde bulundu

Murat Kurum, PKK, Sur, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:56  Manisa merkez üssü akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:56  Aydın'da evdeki patlamada yaralanan kadın hayatını kaybetti
22:56  Manisa Valisi Ahmet Deniz: "(Manisa'daki deprem) Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı...
22:56  Çavuşoğlu, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Diyalog İhtiyacı" toplantısında konuştu Açıklaması
22:55  Depremin merkez üssü Akhisar'dan ilk görüntüler geldi
22.01.2020 23:03:16