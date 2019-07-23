Bakan Kurum TDV'ye kurban bağışında bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası (İLBANK) ve Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Cami Tasarımı Fikir Yarışması"nın ödül törenine katılmak üzere Bakanlığa gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bakan Kurum'u makamında ziyaret etti.

Bakan Kurum, ziyaretin ardından eşi Şengül Kurum ile kendisinin kurban vekaletini TDV'ye verdi. Kurum'un bağışını vakıf adına Erbaş kabul etti.

Kurbanın paylaşmak demek olduğunu belirten Kurum, bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl 145 ülkeye kurban götürerek mazlumların yanında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin dünyadaki mazlumları ve ihtiyaç sahiplerini düşünen en önemli ülkelerden biri olduğunu dile getiren Kurum, "Biz de bu sene yardıma ihtiyacı olanlara erişsin diye kurban vekaletimizi Diyanet Vakfımıza verdik. Allah tüm kardeşlerimizin kurbanlarını kabul eylesin. Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve vakfımıza da bu hizmete aracılık ettiklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Erbaş da Kurum ve eşinin kurbanlarını TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığına vekaleten emanet ettikleri için şükranlarını sunduğunu söyledi.

"İnşallah bu emanetlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışacağız." diyen Erbaş, şunları ifade etti:

"Geçen yıl 17 milyon insana ulaştık. Bu seneki hedefimiz 20 milyon insan, bu da en az 500 bin hisse kurban yapmaktadır. Bu sadece bir kurban etini fakir fukara insanların sofrasına ulaştırmak değil aynı zamanda geçen yıl 145 ülkeye Türk insanını tanıtmış olduk, gönül elçilerimizin sayısını artırmış olduk. Kurban hisselerinin dünya çapında dağıtılması buna vesile oluyor."

Kaynak: AA