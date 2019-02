Bakan Kurum, Trabzon'da Bez Çanta Dağıtım Törenine Katıldı

Kaynak: AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Plastik poşet) Şu an kişi başı 440 adet olan kullanım sayısını çok yakın zamanda yüzde 70 azaltarak 90 adede, daha sonra da yüzde 90 azaltarak 40 adete düşürmek istiyoruz." dedi.Kurum, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, "Geri Dönüşüm Farkındalığı Projesi" kapsamında Atatürk Alanında organize edilen bez çanta dağıtım törenine katıldı.Plastik poşetlerin 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ücretli hale geldiğini anımsatan Kurum, "Şu an kişi başı 440 adet olan kullanım sayısını çok yakında yüzde 70 azaltarak 90 adede, daha sonra da yüzde 90 azaltarak 40 adete düşürmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız seçim kampanyamızı açıklarken AK Parti olarak tüm seçim bölgelerimizde, seçim koordinasyon merkezlerimizde belediye başkanlarımız halkımıza ücretsiz olarak bez poşetlerimizi dağıtacağımızı ifade etti." diye konuştu.Sıfır atık projesinin uygulamaya geçmesi sayesinde 2023 yılına gelindiğinde, yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlanacağını ve 100 bin kişinin doğrudan istihdam imkanına kavuşacağını anlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti:"Bu noktada bu proje çok önemli. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen ve bakanlığımızca da şu an sürdürülen projede, 13 bin kamu kuruluşu uygulamaya geçti. Çok yakın zamanda sıfır atık yönetmeliğini yayınlayacağız. Bu yönetmelikle birlikte artık biz sokaklarımızda ikili toplama sistemine geçeceğiz. İkili toplama sistemiyle birlikte bir kovamızda cam, metal ve kağıt ambalajları, diğer kovamızda da organik atıkları ayrıştıracağız. Belediyelerimiz de bu ayrıştırılan ürünleri toplama merkezlerinde bertaraf etmek suretiyle bunların geri dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız.""Depozito uygulaması da 2021'de"Depozito uygulamasının da 2021 yılında başlayacağını aktaran Kurum, "2023 yılına geldiğimizde artık bizim hem depozito uygulamasıyla hem plastik poşetlerin ücretli hale gelmesiyle artık çevreye, doğaya daha saygılı şehirlerimiz olacak ve gelecek nesillerimize, çocuklarımıza daha güzel şehirler emanet edeceğiz." ifadelerini kullandı.Çalışmada emeği geçenleri kutlayarak, bu çabanın tüm şehirlere dalga dalga yayılmasını dileyen Bakan Kurum, daha sonra vatandaşlara bez çanta dağıttı.Bu arada, Hollanda'da yaşadığını belirten bir kadın, Bakan Kurum'u bez çanta uygulaması dolayısıyla tebrik etti. Aynı uygulamanın Hollanda'da yapıldığını belirten kadın, bazı kişilerin neden tepki gösterdiğini anlayamadığını ifade etti.Bakan Kurum, kadının bu sözleri üzerine, "Tepki göstermiyorlar, herkes destekliyor bizi. Tüm Türkiye'de uygulamaya geçtik, inşallah bu uygulamayı başarılı şekilde sürdüreceğiz. İlk etapta öyle tepkiler olur, doğal şimdi herkes bu projeye destek veriyor." dedi.Kurum, esnaf ziyaretinin ardından tarihi Alacahan ve Bedesten çarşılarını da gezdi.