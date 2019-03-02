Bakan Kurum," Ülkemizi Depreme Karşı Hazırlıyoruz"

Kaynak: İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin yüzde 66'sının deprem bölgesinde olduğunu belirterek, "Bu durumu bilerek hareket etmeli ve önlemler almalıyız. Bu noktada kentsel dönüşüm önem arz ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 594 bin konutta kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. Gecemizi gündüze katarak depreme karşı ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz."dedi.Bakan Kurum, Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen Kırcami Tapu Dağıtım Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Murat Kurum, iki mahallede tapu dağıtımı yaparak çifte sevinç yaşadıklarını kaydetti.Menderes Türel'in Antalya'nın ilçeleri için çok çalıştığını ve kendilerini de uyutmadığını ifade eden Kurum, "Çalkaya'da önemli bir düzenleme yaptık. O tapu işlemini bölge müdürlüğümüz yapıyor. Tapularınız sizlere hayırlı olsun." diye konuştu.Kırcami'de 30 yıllık mülkiyet sorunun çözmenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Bakan Kurum, "13 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren imar uygulaması sonucu yeni tapularını vatandaşlarımıza vereceğiz. Bu çalışmayla 11 mahallede Muratpaşa ilçesinin yüzde 20'si. 30 senelik problem bugün hallediliyor. Alanın toplam büyüklüğü bin 470 hektar. Bu alanda yapılan çok büyük bir imar uygulaması. Sadece bu alanın büyüklüğü değil, etkilediği vatandaşın sosyal ve yatırım amaçlı plan uygulaması değil, çözülemeyen 30 yıllık problem, kangren haline gelmiş imar sorunun çözüme kavuşturulmasıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Kırcami çözümsüz süreçte atıl kalmış mülkiyet sorunları katlanarak artmış. 13 bin kişinin mülkiyet, 50 bin vatandaşı ilgilendiren bu alanda çalışmaları tamamladık."ifadelerine yer verdi."Depreme hazırlayacağız"Depreme dayanıklı daha yeşil ve modern konforlu yapıları Kırcami'de inşa edeceklerini kaydeden Bakan Kurum, " Artık vatandaşlarımızın konutlarımızın inşaat sürecini başlatmak istiyoruz. TOKİ, İller Bankası aracılığıyla vatandaşlarımız ne isterse onların yanındayız. Bu hafta deprem haftası ne zaman sağlam konforlu konut inşa etsek, içimiz rahat etse aklımıza deprem geliyor. Ülkemizin yaşadığı acılar geliyor. Ülkemiz deprem felaketinden çok çekti. Ülke topraklarımızın yüzde 66'sı deprem bölgesinde. Bu durumu bilerek hareket etmeli ve önlemler almalıyız. Bu noktada kentsel dönüşüm önem arz ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 594 bin konutta kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. Gecemizi gündüze katarak depreme kaşı ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz. Tespitlerimize göre yaklaşık 6,7 milyon konut var dönüştürülmesi gereken. Yılda 300 bin konutu dönüştürmek, beş yılda 1.5 milyon, hedefimiz 6,7 milyon konutu en kısa sürede dönüştürmektir."dedi."Ne zaman bahar gördü ki martın sonunda görsün"Antalya'nın tercihini hizmet belediyeciliğinden yana kullandığını ifade eden Kurum," Antalya'nın bu seçimlerde de tercihi hizmet ve gönül belediyeciliği tarafından kullanacağını anlıyoruz. Antalya gerçek bir dünya şehri. Geçen sene Antalya'yı 13.6 milyon turist ziyaret etti. Antalya bizim tarımda ve dev organizasyonlarda da gururumuz. Bizde Antalya'yı daha büyük başarılara hazırlamaya çalışıyoruz. CHP'de yerel seçim manifestosunu açıkladı. 'Martın sonu bahar' diyorlar. CHP döneminde bu şehirler, bu ilçeler, köyler ne zaman bahar gördü ki bu martın sonunda görsün. Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de karnenizi de biliyoruz, ikisi de sıfır. Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Bakanlık olarak Antalya'ya 9.5 milyar lira yatırım yaptık. 310 milyonluk devam eden yatırımımız var. Yerel yönetim anlamında Antalya'ya 833 milyonluk yatırım yaptık. Okul, hastane, pansiyon, cami, spor salonu gibi bir çok projeyi bitirdik. 33 bin kapasiteli stadyumu açtık. Devam eden 600 konut inşaatımız var. Kurum, Antalya'nın ihtiyacı olan sosyal konut projelerini de bu yıl içinde hayata geçireceklerini bildirdi."Yazıklar olsun"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, rüyaların gerçek olduğunu belirterek, bugün için çok beklediklerini ve gayret ettiklerini söyledi. Kırcami'nin 30 yıllık imar ve tapu sorununun çözüldüğünü dile getiren Türel," Bugün 2 Mart Kırcami'nin fethi günüdür. Kırcami siyasete alet edilemeyecek kadar önemlidir. 'Kırcami üzerinden kimse siyaset yapmasın' dedik. Kırcami'nin her sorunu çözmek için büyük gayret etmiştik. 'Menderes Türel Kırcami'nin avukatı olarak her yerde hakkınızı savunacak gereğini yapacak' demiştik. İşte bugün Kırcami'nin bayram günüdür. Biz sona doğru yaklaşırken ateşi maşayla tutmak istemeyenler maşa kullandı. Yarsı sürecinde bizi tıkamak istediler. Ama avukatınız Menderes Türel'di. Yanlış hesap Bağdat'tan döndü. Birileri geldi bir sürü akıl karıştırmaya çalıştı. Durmuş saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Türel santralde daire satmak için daire satılsın diye yaptırmıyormuş yazıklar olsun, kim bunları söylediyse, bunların hesabını soracağım."dedi."Ümit Uysal'a sitem"Birilerin vatandaşın mutsuzluğundan mutlu olduğunu dile getiren Türel, " Bugün bizim için çifte bayramdır. Kırcami'de imar sorunu çözüldü ama tapular verilmeyecek, dediler. Burada da mahcup oldular. Planlar yapıldı. Binlik planları da Muratpaşa Belediyemizle ahenkli uyumlu bir çalışmayla tamamladık. Ümit Uysal başkana buradan teşekkür ediyorum. Az önce telefonuma bir mesaj geldi, Ümit Uysal bu toplantıya davetli olmadığı yazıyordu. Ama ben kendisini telefonla aradım, teşrif ederseniz birlikte bulunuruz dedik, bizzat kendim konuştum. Belki de benim konuştuğumu anlamdı, belki de ben anlatamadım diyelim. Bu meseleyi fazla büyüterek bugünün mutluluğuna gölge düşürmeyelim." ifadelerine yer verdi."Böcek'e eleştiri"Türel, Kırcami'yi metroyla Varsak'a kadar taşıyacağının da müjdesini verdi.Projenin adına halk koymakla halkçı olunmayacağını ifade eden Türel, " Halk su damacana ile su dağıtacaklarmış. Piyasadan ucuza satacaklarmış kime Antalyalıya, halkın suyu musluktan akan sudur. Onlar bize bu suyu en pahalı olarak bıraktı. Doktorlar bile ASAT'ın musluktan akan suyunu içebilirsiniz diyor. Galiba bunlar çeşmeden akan suyu kirletecekler. Anlamak mümkün değil. Halk su, halk mama. Bir şeyin başına halk koymakla halkçı olunmuyor. Kırcami'de biz halkın tapusunu, halka dağıtıyoruz. Halka hizmet edecek en doğru başkanları getirirseniz o zaman bu hizmetlerin hepsi, Antalya'ya geliyor. Benim adım Menderes Türel, ben söz verdim mi yaparım. Konyaaltı'nda 5 sene önce seçim kataloğunda projelere bakın hayal olup uçup gitmişler. Balon park yapacakmış, 5 sene önce koymuş kataloğuna, nereye yapacağına bakmış bakmışlar. Balon parkın yerinde kuzular meliyor. Balon park uçup gitmiş. Seçim kataloğuna ne yazdıysa yapmayı becerememiş. Halk su dağıtacaklarmış kim inanır. Geçmişte Menderes Türel'in seçim kataloğuna ne yazdıysa hepsini yapmış, fazlası var eksiği yok." diye konuştu.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, vatandaş için kimlik kartları diğerinin ise gayrimenkulün tapu senetlerinin önemli olduğunu kaydetti. Vali Karaloğlu, 11 mahallede 13 bin hak sahibinin tapusunun hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından tapuları verildi.Bakan Kurum'a, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş eşlik etti. - ANTALYA