Bakan Kurum Ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz

Bakan Kurum: Ülkemizi depremlere hazır hale getireceğizÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Milletimizin desteğiyle, yerel yönetimlerimizle el birliği içinde yılda 300 bin konut olmak üzere 1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz" dedi.

12.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:43
Bakan Kurum: Ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Milletimizin desteğiyle, yerel yönetimlerimizle el birliği içinde yılda 300 bin konut olmak üzere 1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz" dedi.
Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'da depremin ardından vatandaşları sağlam ve güvenli evlerine kavuşturmak için aralıksız çalıştıklarını bildirdi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ), Elazığ'da 19 bin 190, Malatya'da 4 bin 544 olmak üzere iki ilde toplam 23 bin 734 konut inşa ettiğini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:
"Konutlarımızı, belirlediğimiz rezerv alanlarda ve yerinde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşümle yılsonuna kadar bitirecek, Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Evi yıkılan vatandaşlarımıza da bu süreçte kira yardımlarımız devam edecek. Milletimizin desteğiyle, yerel yönetimlerimizle el birliği içinde yılda 300 bin konut olmak üzere 1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz." Bakan Kurum Ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz

Kaynak: DHA

Etiketler: Murat Kurum, Güncel, Haber

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