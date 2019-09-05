Bakan Kurum'un eniştesi Emniyet İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı'na atandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kız kardeşinin eşi Ahmet Nehar Poçan, özel atamayla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine alındı.

Aynı zamanda inşaat mühendisi olan Kurum ailesinin damadı Poçan, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatındaki İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı oldu. Poçan, bu göreve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile "vekâleten" getirildi.

Poçan, yeni görevi çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarındaki binalar ve arsalar başta olmak üzere tüm gayrimenkullerinin bakımı, onarımı, yeniden inşası ile boş ve kullanılmayan tüm gayrimenkullerinin değerlendirilmesinden sorumlu olacak.

GÖREVE BAŞLAMASINI YAZIYLA DUYURDU

Yeni daire başkanı olan Poçan, göreve başlamasını 2 Eylül günü tüm teşkilata gönderdiği yazıyla duyurdu. Poçan yazısında, "Bakanlık makamının 02.09.2019 tarhli oluru ile atanmış olduğum İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevine başlamış bulunmaktayım" dedi.

Poçan'dan önce bu görevde yine inşaat mühendisi olan ve bir dönem TOKİ'de çalışan Arif Güney Gültekin bulunuyordu.