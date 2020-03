Bakan Kurum üniversiteli gençlerle buluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Gençlerden eğitim süreçlerini iyi değerlendirmelerini isteyen Bakan Kurum, "Çünkü siz sadece Türkiye için değil, umut bekleyen insanlar için umutsunuz, geleceksiniz. Bu çerçevede kendinizi her anlamda yetiştirmeniz lazım" diye konuştu.Çeşitli programlara katılmak üzere Konya 'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi'nde üniversiteli gençlerle buluştu. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem ve Selman Özboyacı, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ile birlikte gençlerle sohbet eden Bakan Kurum, "Bugün şunu çok net bir şekilde görüyoruz ki, ülkemizin geleceği sadece bizi ilgilendirmiyor. Bütün Orta Doğu'yu, bu bölgede yaşayan tüm mazlum insanları ve ihtiyacı olan, gerçekten ülkemizden umut bekleyen birçok insanı ilgilendiriyor. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 18 yıldır bu mücadeleyi verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bunu canımız pahasına da yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.Gençlerden eğitim süreçlerini iyi değerlendirmelerini isteyen Bakan Kurum, "Çünkü biz bu görevleri birilerinden aldık ve birilerine vereceğiz. Dolayısıyla bizden daha iyi olmak durumundasınız. Çünkü siz sadece Türkiye için değil, umut bekleyen insanlar için umutsunuz, geleceksiniz. Bu çerçevede de kendinizi her anlamda yetiştirmeniz lazım" şeklinde konuştu."TEK AMACIMIZ MUASIR MEDENİYET SEVİYESİNİN ÜSTÜNE ÇIKMIŞ BİR TÜRKİYE'DİR"Türkiye'nin Rusya'da masaya oturabilme gücünün İdlib'de verdiği mücadele sayesinde olduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Eğer İdlib'de bizim askerlerimizi şehit eden rejim güçlerine anında daha sert müdahale ettiysek, İHA'larımızla, SİHA'larımızla şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadıysak o masaya oturabildik. Bunlara cevap veremezseniz, her anlamda dışa bağımlı olursanız o zaman onların maşası haline geliyorsunuz. Şimdi hamdolsun biz eğitim, sağlık, savunma sanayi alanında artık kendimize yeten bir ülke haline geldik. Asıl rahatsızlık budur. Eğer biz Suriye sınırında terör bölgesinde mücadele vermezsek Allah korusun mücadeleyi Hakkari'de, Şırnak'ta, Konya'da, Ankara'da göstermek zorunda kalırız. Çünkü buradaki mesele Suriye meselesi değil. Bir plan kurulmuş ve bu çerçevede asıl hedef Türkiye'dir. Yüzyıllar boyunca güçlü bir Türkiye onların işine gelmemiştir. Bizden umudu olan birçok mazlum coğrafyadaki insanlar için Türkiye sadece kendisini ilgilendirmemektedir. Biz hem Konyamız için, hem Türkiyemizin diğer illeri için vatandaşımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Tek amacımız güçlü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmış bir Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ülkemizin geleceği olan gençlerle bir araya gelen Bakan Kurum'a teşekkür etti.(İHA)