Bakan Kurum: "Van'da hasar tespiti için tüm birimlerimiz seferber oldu"

İran'da meydana gelen ve Van 'ı etkileyen deprem kapsamında bakanlığa ait tüm birimlerin hasar tespiti için seferber olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hızlı bir şekilde vatandaşların yaralarını sarma sürecinde Van'da çalışma yapacaklarını söyledi.Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası kentte temaslarını sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak'ta bulunan Dilek ve Petek sitesinin yerine yapılacak olan konutların temel atma süreci ile ilgili incelemelerde bulundu. Bakan Kurum daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesinde çöken Dilek ve Petek sitesi alanında yeniden binaların inşa edileceğini belirten Bakan Kurum, "Enkazımızın olduğu, yıkılan binalarımızın olduğu, vefat eden vatandaşlarımızın olduğu alanlardan bir tanesi Sürsürü Mahallesindeki Dilek ve Petek sitesinin bulunduğu alandayız. Diğer alanımız Mustafapaşa Mahallemizde iki binamız yıkılmıştı ve 37 vatandaşımız bu binaların altında kalarak hayatını kaybetti. Bizde bir taraftan hasar tespit çalışmalarını süratli bir şekilde başlattık. Bir taraftan enkaz kaldırma sürecini hızlı bir şekilde yapmak ve yeni yapılacak projelerin, konutların de sürecimizi hızlı bir şekilde yönetmeye gayret gösterdik. Şuan bulunduğumuz Sürsürü Mahallemizde konutlarımız yeninden inşa edilecek. Proje çerçevesinde hafriyatlarımız alındı. Zemin güçlendirme çalışmaları etap etap tamamlandı. Hepimizin de gördüğü gibi projemiz artık temel atacak safhaya gelmiş durumda. Eş zamanlı olarak diğer alanlarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Etaplar halinde ihalelerimizi gerçekleştiriyoruz. Hem Malatya ilimizde, hem de Elazığ ilimizde çalışmalarımızı eş zamanlı götürüyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar da vatandaşlarımıza sağlam, güvenli, yaşanabilir konutları inşa etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle eş zamanlı olarak temel atma çalışması gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımızda yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Elazığ'ımızın yeniden inşası, yeniden ihyası için yapılması gereken her türlü detayı, çalışmayı düşünüyor ve hızlı bir şekilde kararlarımızı sahada alıyoruz" diye konuştu."HER TÜRLÜ DETAY DÜŞÜNÜLÜYOR"Yapılacak olan konutların mutfak dolabındaki detaya kadar düşünüldüğünü vurgulayan Bakan Kurum, "Evdeki mutfak dolabının detayına kadar, banyoda ki duş teknesinin, klozetin detayına kadar her türlü detayı düşünmek ve daha iyisini nasıl yapabiliriz, yerel mimariye uygun yerel değerlerin projede kullanıldığı ve bu proje çerçevesinde Fırat Üniversitemizden, hocalarımızdan destek almak yine yerel de mühendislerimiz, mimarlarımız, taşeronlarımız ve burada ki sanayicilerimizle ile bir bütün şeklinde birlikte hareket etmek suretiyle bu inşaatları gerçekleştireceğiz. Bir yıl sonra inşallah Elazığ, bu günden çok daha güzel, çok daha sağlam güvenli konutları olan, sosyal donatıları olan içinde vatandaşlarımızın gerçekten mutlu mesut yaşayacağı bir şehir haline gelecektir" ifadelerini kullandı."VAN'DA HASAR TESPİTİ İÇİN TÜM BİRİMLERİMİZ SEFERBER OLDU"İran'da meydana gelen Van'ı etkileyen deprem sonrası bakanlığa ait tüm birimlerin hasar tespit çalışması yapmak için seferber olduğuna da dikkat çeken Kurum, şöyle devam etti:"Van'da da hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Bu gün hem Van'da hem de Konya'da deprem yaşadık. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. İçişleri Bakanımız olay yerine intikal ettiler. Bakanlığımıza ait tüm birimlerimiz hasar tespit çalışmalarını yapmak için seferber olmuş durumdadır. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yaralarını sarma sürecinde Van'ımıza da gireceğiz. Van'da, Bingöl'de, Afyon'da ne yaptı isek Elazığ'ımızda, Malatya'mızda her zaman vatandaşımızın yanında olacağız. Bir olacağız, birlik olacağız. Bu günler birlik, beraberlik günleridir. Deprem şunu bir kez daha hatırlatıyor ki topraklarımızın ve nüfusumuzun yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyor. Depremle birlikte yaşamayı ve depreme hazırlıklı olmalıyız."(Mehmet Hanifi Şahin - Veysel Korkmaz/İHA)