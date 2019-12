Bakan Kurum ve Başkan Altay İstanbul'daki Konyalılarla buluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) tarafından İstanbul 'da düzenlenen Konya Tanıtım Günleri'ne katılarak İstanbul'da yaşayan Konyalılarla bir araya geldi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KONSİAD'ın İstanbul'da düzenlediği 5. Konya Tanıtım Günleri'ne katıldı. Yenikapı Etkinlik Alanındaki programın açılışında konuşan KONSİAD Genel Başkanı Kemal Çelik, dünyanın her yerinde KONSİAD'ın olacağını belirterek, amaçlarının Konyalı sanayici ve işadamlarının yurtdışına daha rahat ticaret yapmalarını sağlamak olduğunu söyledi.Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Yenikapı ruhunu taşıyan meydana Konya Tanıtım Günleri'nin çok yakıştığını ve İstanbul'da Konya'yı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti."İstanbul'da yaşayan Konyalıların sevgisini gördük"Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu'nun kadim başkenti Konya'dan Osmanlı'nın kadim başkenti İstanbul'a çok güzel bir etkinlik için geldiklerini vurguladı. Konya'da da yoğun zamanlardan geçildiğini anımsatan Başkan Altay, "Hazreti Mevlana'nın 746'ıncı Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Şehrimizde hem yurtiçinden hem yurtdışından birçok insanı misafir ediyoruz. Konyalılar bu yıl 'Vefa Vakti' temasıyla gelenlere ve Hazreti Mevlana'ya vefa duygusuyla güzel bir ev sahipliği yapmaya gayret ediyor. 'Biz bu topraklara sevgiden başka bir şey ekmedik' diyor Hazreti Mevlana. Biz de bugün İstanbul'da yaşayan Konyalıların sevgisini gördük" dedi."İstanbul'da Konya'yı tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz"Konya belediyelerinin Konya'nın tanıtımı adına çok güzel işlere imza attığını aktaran Başkan Altay, "İstanbul'da Konya'yı tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Burada yaşayan hemşehrilerimizin Konya sevgisi ve muhabbetine de şahit oluyoruz. Her seferinde Konya'ya geldiklerinde gözleri ışıl ışıl parlıyor. Hem İstanbul'da Konya'mızı temsil ediyorlar hem de Konya'nın tüm faaliyetlerini tüm projelerini yakından takip edip destek oluyorlar. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da, "Bu muhabbeti birlikte yaşamanın hazzı için buraya teşrif eden aziz hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Birlikteliğimizin daim olmasını diliyorum. Bu tür birlikteliklerin her zaman hayra, güzelliğe ve Türkiye'nin geleceğine ışık tutacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı."İstanbul'da yaşayan Konyalılar buranın siyasetine, ekonomisine, kültürüne, ticaretine her anlamda yön veriyor"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, Konya'nın kadim bir şehir olduğunu ve Konyalıların tarih boyunca gittikleri her yere ilmi, irfanı ve medeniyeti götürdüğünü ifade etti. İstanbul'da 600 bine yakın Konyalının yaşadığını hatırlatan Bakan Kurum, "İstanbul'da yaşayan Konyalılar buranın siyasetine, ekonomisine, kültürüne ve ticaretine her anlamda yön veriyor. İstanbul'daki bu potansiyeli harekete geçirmek için Konyalı işadamlarımız tarafından kurulan KONSİAD; iş dünyası, bürokrasi ve kültürel konular olmak üzere birçok alanda sayısız başarıya imza attı. Yapmış olduğu katkılardan dolayı KONSİAD'ımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.Konya'ya 4 bin sosyal konut müjdesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkemizde evi olmayan alt gelir gurubu vatandaşım kalmayana kadar sosyal konut işini yapacaksınız ve hızlı şekilde bu ihtiyacı gidereceksiniz" talimatı kapsamında 81 ilde 100 bin sosyal konut yapmaya başlayacaklarını anlatan Bakan Kurum, bu proje kapsamında Konya'da da 4 bin konut yapacaklarının müjdesini verdi. Konya'yı marka şehir haline getirecek çok önemli adımlar attıklarını dile getiren Bakan Kurum, "Bu adımları atarken de kalbimizi, gönlümüzü tamamen vatandaşımıza açarak onlarla istişare ederek yapmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın refahı için onların yaşam kalitesini yükselmek için atılması gereken adımları kararlı şekilde atmaya gayret gösteriyoruz" açıklamasında bulundu.Programa; Konya'dan ilçe belediye başkanları, KONSİAD üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 3 gün süren etkinlikte, Konya'nın kültürü, gelenekleri, değerleri, yöresel lezzetleri tanıtılırken, ürün çadırlarında şehre özgü markalar yer aldı. - KONYA