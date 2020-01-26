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Bakan Kurum: Yaraları en kısa sürede saracağız

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Enkaz bölgelerinde kentsel dönüşümü alan bazlı gerçekleştirecek, vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız" dedi.

26.01.2020 08:24 | Son Güncelleme: 26.01.2020 08:24Bakan Kurum: Yaraları en kısa sürede saracağız

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Enkaz bölgelerinde kentsel dönüşümü alan bazlı gerçekleştirecek, vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da depremden zarar gören bölgelerdeki hasar tespitlerini hiç vakit kaybetmeden bitireceğiz. Enkaz bölgelerinde kentsel dönüşümü alan bazlı gerçekleştirecek, vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız" ifadelerine yer verdi.



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Kaynak: DHA

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26.01.2020 08:45:15