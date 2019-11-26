Haberler » Politika » Bakan Kurum: 'Yasada altı ay içinde atılmayan adımları Bakanlıklar olarak resen atıp, bu tedbiri... - Haber

Bakan Kurum: "Yasada altı ay içinde atılmayan adımları Bakanlıklar olarak resen atıp, bu tedbiri...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yasada altı ay içinde termik santrallere deki filtrelemeye ilişkin adımları santrallerin atması gerekiyor.

26.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:51Bakan Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yasada altı ay içinde termik santrallere deki filtrelemeye ilişkin adımları santrallerin atması gerekiyor. Eğer etmezlerse, altı ay içinde atılmayan adımları Bakanlıklar olarak resen atıp, bu tedbiri kendimiz alıp, doğayı koruyacak adımı atacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorusunu cevapladı. Kurum, termik santrallerin çevre mevzuatına uyma zorunluluğuna ilişkin soruya, "Bu konuda 2020 başına kadar süreyi veren AK Parti'mizin de dahil olduğu tüm milletvekilleri. Bu sürecin sonunda bazı santrallerde yenileme oldu, bazıları bu ilişkin adımlar atmadılar. Yasada altı ay içinde termik santrallere deki filtrelemeye ilişkin adımları santrallerin atması gerekiyor. Eğer etmezlerse, altı ay içinde atılmayan adımları Bakanlıklar olarak resen atıp, bu tedbiri kendimiz alıp, doğayı koruyacak adımı atacağız. Biz bunları 2022'ye kadar bekleme gibi bir durum söz konusu değil. İlave bir altı ay vermiş olacağız" dedi. - ANKARA

Murat Kurum, AK Parti, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
13:36 AK Parti'li Gündoğdu, Karabağ'dan Minsk'e Seslendi: "Karabağ, Azerbaycan'ın toprağıdır"
13:32 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri
13:24 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (S-400 sorusu) "Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor.
13:22 Erdoğan: Barış Koridoru'ndaki konut projesi dünyaya örnek teşkil edecek
13:20 MHP Lideri Bahçeli: "Yaşananlar bana göre kumpastan ziyade projedir"
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
05:15 Uluslararası Af Örgütü: İran'da gösteriler sırasında en az 143 kişi hayatını kaybetti
26.11.2019 13:41:41