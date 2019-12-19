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Bakan Murat Kurum: "İnceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde termik santrallere son uyarıları yaptık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bürokratlar ve elektrik üretim tesislerinin yöneticileriyle bugün 13 termik santralın yıl sonuna kadar tamamlaması gereken çevre yatırımlarının durumunu görüştüklerini bildirdi.

19.12.2019 22:32 | Son Güncelleme: 19.12.2019 22:32 Bakan Murat Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bürokratlar ve elektrik üretim tesislerinin yöneticileriyle bugün 13 termik santralın yıl sonuna kadar tamamlaması gereken çevre yatırımlarının durumunu görüştüklerini bildirdi.
Sosyal medya hesabı 'dan 13 termik santral için başlatılan incelemeye ilişkin paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:
"Bakanlık olarak, termik santrallerle ilgili yaptığımız inceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde son uyarılarımızı yaptık. Milletimizin sağlığını ilgilendiren bu konuda kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik. Yıl sonuna kadar çevre mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız."

Murat Kurum, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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