Bakan Mustafa Varank Kars'a Geldi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kars'ta düzenlenecek olan Sarıkamış Kış Oyunları Festivaline katılmak üzere Kars'a geldi.Bakan Varank'ı havalimanında AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Kars Valisi Türker Öksüz, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tarkan Tarık Kocagöz, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, Kars OSB Bölge Müdürü Filiz Çalış, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve protokol üyeleri karşıladı.Havaalanından Kars Vailiği'ne geçen Bakan Varank, burada valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Varank, Valilik Toplantı Salonunda Sanayicilerle bir araya gelecek. - KARS