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Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığa daha önce alınacağı belirtilen 2 bin 153 kadronun atamasının 15-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu.

27.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:54

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge müdürleriyle video konferans aracılığıyla toplantı yaptı. Toplantıda, bakanlığa daha önce alınacağı belirtilen 2 bin 153 kadroya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Pakdemirli, atamaların 15-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi

Pakdemirli konu hakkında şunları söyledi:

"Atamalar 15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacak. Bu tarihlerde 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız. Büyük bir merakla bu haberi bekleyen gençlerimize hayırlı olsun."

Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs’ta yapılacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Orman Genel Müdürlüğü, Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Güncel

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta gerçekleşecek

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Haberler ›› Ekonomi ››Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak - Ekonomi

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