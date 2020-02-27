Bakan Pakdemirli: "2 bin 153 personel alımı yapacağız"

Temel eğitimleri devam eden memur adaylarıyla buluşmaTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelişiTarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin kürsüye çıkışıBakan Pakdemirli'nin konuşmasıBakan Pakdemirli'nin toplu fotoğraf çektirmesi ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya
'nın Kemer ilçesinde düzenlenen bakanlık ve bağlı kuruluşlarında istihdam edilen ve temel eğitimleri Antalya'da süren memur adaylarıyla bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, kendisini karşılayanlarla bir süre sohbet etti.
Bakan Pakdemirli: "Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapacağız."