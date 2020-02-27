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Bakan Pakdemirli: "2 bin 153 personel alımı yapacağız"

Temel eğitimleri devam eden memur adaylarıyla buluşma Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelişi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı Bakan Pakdemirli'nin konuşması Bakan Pakdemirli'nin toplu fotoğraf çektirmesi ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir...

27.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:24
Temel eğitimleri devam eden memur adaylarıyla buluşma
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelişi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı
Bakan Pakdemirli'nin konuşması
Bakan Pakdemirli'nin toplu fotoğraf çektirmesi ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'nın Kemer ilçesinde düzenlenen bakanlık ve bağlı kuruluşlarında istihdam edilen ve temel eğitimleri Antalya'da süren memur adaylarıyla bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, kendisini karşılayanlarla bir süre sohbet etti.
Bakan Pakdemirli: "Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapacağız."
Bakan Pakdemirli:

Bekir Pakdemirli, Antalya, Memur, Güncel

Kaynak: AA


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