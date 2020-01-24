Bakan Pakdemirli: "2 Milyar 384 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün ödenmeye başlayacak destek ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, buzağı, hububat, ÇATAK, sertifikalı tohum kullanımı, sertifikalı fidan kullanımı, hayvan hastalıkları tazminatı ve hayvan gen kaynakları destekleri kapsamında çiftçi ve yetiştiricilerimize toplam 2 milyar 384 milyon lira ödeme yapılacağını müjdeledi.



Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Pakdemirli şu ifadeleri kaydetti:



"Buzağı Desteği kapsamında; 81 ilde, 761.486 kişiye, 1 milyar 345 milyon TL,



Hububat Desteği kapsamında; 45 ilde, 193.293 kişiye, 948 milyon TL,



ÇATAK Desteği kapsamında; 21 ilde, 7.937 kişiye, 25 milyon TL,



Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında; ise 17 ilde, 13.638 kişiye, 10 milyon 500 bin TL'lik ödemeyi,



bugün saat 18: 00'dan sonra TC Kimlik numaralarının son hanelerine göre ödemeye başlayacağız



TC Kimlik numaralarının son rakamı 0-2 olanlara bugün, son rakamı 4, 6 ve 8 olanlara ise 31 Ocak'ta saat 18: 00'dan sonra ödeme yapılacak.



Ayrıca;



Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği kapsamında; 23 ilde, 4.713 kişiye, 19 milyon TL,



Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında; 72 ilde, 951 kişiye, 18 milyon TL,



Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında; 22 ilde, 1478 kişiye, 18 milyon 500 bin TL'lik ödeme ise bugün saat 18: 00'dan sonra tek seferde yapılacak.



Tüm çiftçi ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun" - ANKARA

Kaynak: İHA