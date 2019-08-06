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Bakan Pakdemirli: "227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon TL ödenecek"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır destek ödemelerini Kurban Bayramı öncesi ödüyoruz.

06.08.2019 12:11 Bakan Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır destek ödemelerini Kurban Bayramı öncesi ödüyoruz. Bu çerçevede 'Yağlı Tohumlu Bitkiler' fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmı ile 'hububat, baklagil ve dane mısır desteği' olarak toplam 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon TL ödenecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Hasat Bayramı'nda açıkladığı gibi yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır destek ödemelerini Kurban Bayramı öncesi ödüyoruz. Bu çerçevede 'Yağlı Tohumlu Bitkiler' fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmı ile 'hububat, baklagil ve dane mısır desteği' olarak toplam 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon TL ödenecek. Ödemeler bugün saat 18.00'den itibaren başlayacak. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı, Güncel

Kaynak: İHA

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