Bakan pakdemirli: 4 bin 718 köyde 14 milyon fidanı toprakla buluşturduk

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2015 yılında uygulamaya konulan ve 2019 yılında tamamlanması planlanan, '5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesi' kapsamında bugüne kadar 4 bin 718 köyde gelir getirici tür ağaçlandırma yaparak 14 milyon fidanı toprakla buluşturduk" dedi.Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) kırsalda yaşayan vatandaşların gelirlerini artırmak maksadıyla uygulamaya koyduğu, '5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesi'nde sona gelindiğini bildirdi. Bakanlık olarak daima orman köylülerinin yanında olduklarının altını çizen Pakdemirli, "Ağaçlandırma çalışmaları yaparken, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelir seviyelerini artırmak maksadıyla, gelir getirici ceviz, badem ve fıstıkçamı gibi türlerde de ağaçlandırma yapıyoruz. Bu tür ağaçlandırmaları yapmaktaki maksadımız ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızı bu alanlara bağımlı olarak yaşayan orman köylümüzle birlikte yönetmek, vatandaşlarımızın ormanlara sahiplenmesini sağlamak ve onları yerinde kalkındırmaktır" ifadelerini kullandı.'EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR'Bakan Pakdemirli, bu çalışmalarla devlet ormancılığından millet ormancılığına geçişin temelinin atıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesi' ile orman köylüsü ile hasımdan ziyade hısım ilişkisi içinde bir işbirliği oluşturduk. Bütün bu çalışmalardaki hedefimiz atıl durumda olan bozuk ormanlarımızı verimli hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve kırsaldaki vatandaşlarımızın gelir seviyelerini ve yaşam standartlarını yükseltmek. Proje kapsamında iklim şartlarına göre ceviz, badem, fıstıkçamı, zeytin, defne, keçiboynuzu, kestane, ahlat, kuşburnu, alıç gibi gelir getirici türlerle köylerde ağaçlandırma yapıldı. 2015 yılında uygulamaya konulan ve 2019 yılında tamamlanması planlanan bu proje kapsamında bugüne kadar 4 bin 718 köyde gelir getirici tür ağaçlandırması yaparak 14 milyon fidanı toprakla buluşturduk."