Bakan Pakdemirli: 507 bin 810 dekardaki sulama şebekesi yenilenecek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon Projesi' ile 507 bin 810 dekar alandaki sulama şebekesinin yenileneceğini söyledi. Pakdemirli, "2023 yılı hedefimiz teknik ve ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar arazimizin modern sulama şebekelerinin oranını yüzde 31'e çıkarmaktır" dedi.

Bakan Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon Projesi' tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın ve Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouamé hazır bulundu. Bakan Pakdemirli, projenin üç bileşenden oluştuğunu ve 507 bin 810 dekar alana hizmet sağlayacağını söyledi. Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Sulama sistemi modernizasyonu birinci bileşeninde 138 bin 510 dekarlık Isparta Atabey Ovası'nın sulaması, 136 bin 500 dekarlık Manisa Alaşehir sulaması, 152 bin 800 dekarlık Konya Ereğli sulaması ile 80 bin dekarlık Yozgat Uzunlu sulaması projeleri yer almaktadır. Sulama modernizasyonu projesinin ikinci bileşeni, Afyon Bolvadin yeraltı sulama şebekesine yapılacak olan güneş enerji santrali ile fosil yakıt kullanımından kaynaklanan yüksek enerji maliyetleri ve çevre kirliliğinin önüne geçilecektir. Bu bileşenin diğer ayağı ise sulama birlikleri kapasite artırımı için ulusal program tasarımı kapsamında sulama birliklerine donanım sağlanmasına yönelik çalışmalar içermektedir. Projenin üçüncü ve son bileşenini proje yönetimine ilişkin çalışmalar oluşturmaktadır."

'PROJE SÜRESİ 7 YIL'

Bakan Pakdemirli, proje üresinin 5 yıl yapım ve 2 yıl işletme olmak üzere toplam 7 yıl olduğunu vurgulayarak, "Dünya Bankası ile üreteceğimiz bu proje 2000'li yılların başında ivme kazanan sulama şebekelerinin modernizasyonu yönündeki çalışmalarımızın da önemli bir halkasını oluşturacaktır. 2023 yılı hedefimiz teknik ve ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar arazimizin modern sulama şebekelerinin oranını yüzde 31'e çıkarmaktır" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, sulama altyapısının modernizasyonu çalışmalarının bir bölümünün finansmanında Dünya Bankası kredilerinden faydalanıldığını vurgulayarak, "Dünya Bankası grubunun en büyük kuruluşu olan, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından finanse edilen fon, 252 milyon dolar tutarında kredi ve 2 milyon dolar tutarında bir küresel çevre fonu hibesini içermektedir. Türkiye sulama modernizasyonu projesi de 30 Mayıs 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir" ifadelerini kullandı.

'10 YERALTI BARAJI YAPMAYI PLANLIYORUZ'

Bakan Pakdemirli, 2020 yılında 10 yeraltı barajı yapmayı planladıklarını belirterek, bu barajların 2021 yılında kullanıma açılacağını ifade etti. Pakdemirli, toplulaştırma yapımına uygun 14,3 milyon hektar arazinin 8,2 milyon hektarında toplulaştırma çalışmalarına devam edildiğini kaydederek, "Bugün itibarıyla toplulaştırması tamamlanan alan 4 milyon hektardır. 2020 yılında da toplulaştırma çalışmaları devam eden 1 milyon 430 bin dekar arazinin tescil işlemlerini bitirmiş olacağız" dedi.

Pakdemirli, toplantının ardından modern sulama şebekelerinde kullanılan malzemeleri içeren serginin açılışını yaptı.

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Arda ERDOĞAN/ANKARA,