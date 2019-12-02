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Bakan Pakdemirli: 72 bin 783 işletmede gıda denetimi yaptık

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ürün bazlı gıda denetimiyle ilgili, "5 günlük süre zarfında toplam 6 alanda denetim gerçekleştirdik ve toplam 72 bin 783 işletmeye denetim yaptık.

02.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:02Bakan Pakdemirli: 72 bin 783 işletmede gıda denetimi yaptık

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ürün bazlı gıda denetimiyle ilgili, "5 günlük süre zarfında toplam 6 alanda denetim gerçekleştirdik ve toplam 72 bin 783 işletmeye denetim yaptık. Olumsuzluk tespit edilen işletmelere ise gereken cezai işlemleri uyguladık" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 25 Kasım'da başlayan ve 81 ilde eş zamanlı sürdürülen ürün bazlı gıda denetim seferberliğinin tamamlandığını belirtti. Üretimden tüketime, tarladan sofraya kadar ürünlerin seferberlik kapsamında 5 gün süreyle denetlendiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, güvenilir gıdaya ulaşım için özverili çalışmaları dolayısıyla ekiplere teşekkür etti. Pakdemirli, "5 günlük süre zarfında toplam 6 alanda denetim gerçekleştirdik ve toplam 72 bin 783 işletmeye denetim yaptık. Yapılan bu denetimlerin 3 bin 398'inde ekiplerimiz olumsuzluk tespit etti ve denetimler sırasında 419 numune aldık. Olumsuzluk tespit edilen işletmelere ise gereken cezai işlemleri uyguladık" dedi.

Bakan Pakdemirli, gıda denetimlerinin bu seferberlik kapsamında kalmayacağını ve bundan sonra da hız kesmeden devam edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşlarımız ise olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman Alo 174 Gıda Hattını aramaktan çekinmemeliler. Bu bir vatandaşlık görevidir ve gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem teşkil etmektedir."

ANKARA, -



Bekir Pakdemirli, Güncel

Kaynak: DHA

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