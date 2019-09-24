Bakan Pakdemirli: "9 numara üzümü olan üreticimize 10 liranın altında işlem yapmamasını tavsiye ediyoruz""4 bin ton üzüm alımı gerçekleştirdik, bu alımın ötesinde 15 bin ton randevu alınmış durumda"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "4 bin ton üzüm alımı gerçekleştirdik. Bu alımın ötesinde 15 bin ton randevu alınmış durumda. Üreticimizin TMO ve TARİŞ fiyatları altında ürün satmamaları öneriyoruz. 9 numara üzümü olan üreticimize 10 liranın altında işlem yapmamasını tavsiye ediyoruz " dedi.Toprak Mahsulleri Ofisi ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. 10 Eylül itibariyle 9 numara üzümü 10 liradan almaya başlayan TMO ile Türkiye'nin en büyük kooperatif kuruluşu olan TARİŞ arasında gerçekleşen ve bir çok alanda işbirliğini kapsayan protokol Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başkanlığında TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Türker, tarafından imzalandı."9 numara üzümü olan üreticimize 10 liranın altında işlem yapmamasını tavsiye ediyoruz"Üzüm üreticisine 10 liranın altında işlem yapmaması tavsiyesinde bulunan Bakan Pakdemirli, "Hem İzmir borsası hem de Manisa'daki üzüm borsasında 9 numara üzümü 10 liradan alacağımızı söylemiştik. Şu ana kadar aldığımız kuru üzümün yüzde 80'i 9 numaradır. Çiftçinin eline kesintiler gittikten sonra 9,85 lira net geçmiştir. 10 lira fiyat verdiğimizde bundan stopaj kesintisi oluyor. İster TMO ister tüccar olsun, stopaj kesintisi her zaman geçerli. 4 bin ton üzüm alımı gerçekleştirdik. Bu alımın ötesinde 15 bin ton randevu alınmış durumda. TARİŞ Kendi kaynakları ve kapasitesiyle maksimum oranda alımını yaptı. TARİŞ' in alım süreci devam için bugün TMO adına alım yapmasına teminen bir protokol yapıyoruz. Üreticimizin TMO ve TARİŞ fiyatları altında ürün satmamaları öneriyoruz. 9 numara üzümü olan üreticimize 10 liranın altında işlem yapmamasını tavsiye ediyoruz. Kuru üzüm arzı devam ettikçe alımlarımıza devam edeceğiz. TARİŞ ayrıca TMO garantörlüğünde kredi kullanacak. TARİŞ'in alımlarda bir sınırının olmadığının bir göstergesi bu. Kuru üzümün dün olduğunu gibi yarında değerini koruyarak bundan ülkemiz ve üreticimiz için fayda sağlayacağız" dedi.

Kaynak: İHA