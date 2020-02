Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bakanlığımızla ilgili müjdeyi açıklamak istiyorum, çok uzun zamandır bekleniyordu. Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında toplam 2 bin 153 personel alımı yapacağız." dedi.Pakdemirli, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda istihdam edilen memur adaylarının, Antalya 'nın Kemer ilçesindeki bir otelde devam eden temel eğitimlerinde yaptığı konuşmada, 2019-2020 yıllarında değişik unvanlarda göreve başlayan 488 aday memur için hazırladıkları 10 günlük temel eğitimin sonuna gelindiğini söyledi.Bakanlığın, hedeflerine ulaşmasında önemli bir işlevi olan insan kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, insan gücü planlamasını yürüttükleri projeler doğrultusunda gerçekleştirmek amacıyla 2020 Yılı Aday Memur Eğitimi'ni ilk defa Türkiye genelinde toplu olarak gerçekleştirdiklerini anlatan Pakdemirli, bunun faydalı ve başarılı olmasını temenni ettiğini dile getirdi.Eğitime katkı sunanlara teşekkür eden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu eğitimlerdeki amacımız, her kademe, her kadro ve unvanda görev yapan personelimizin hizmetlerini en iyi, en hızlı ve en kaliteli şekilde yürütmek adına, gelişim odaklı projeler üreten, şeffaf ve eşit yönetim izleyen, sürekli öğrenmeyi kendine ilke edinen, yenilikleri takip eden, çözüm odaklı, inisiyatif ve sorumluluk sahibi insan kaynağı oluşturma hedefine bağlıdır. Konusunda deneyimli, bilgili, yeniliğe açık, hedef kitlesine dokunabilen, adil ve vizyon sahibi yöneticiler kazandırmak, ekip ruhu bilinciyle daha etkin ve verimli şekilde çalışılmasını sağlamak da bizim bu eğitimlerdeki öncelikli beklentilerimizdendir.""Kendimizi geliştirmenin yoluna bakalım"Memur adaylarına tavsiyelerde bulunan Pakdemirli, her konuya meraklı olmalarını istedi.Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:"Bakanlığımızla ilgili müjdeyi açıklamak istiyorum, çok uzun zamandır bekleniyordu. Tarım ve Orman Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında toplam 2 bin 153 personel alımı yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Başvuru tarihi en yakın zamanda Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir, hayırlı uğurlu olsun. İhtiyaç oldukça Bakanlığımız kendisine kadrolu eleman alımı konusunda gerekli başvuruları, gerekli kurumlara yapıyor, izinleri alıyor ve devam ediyor.Özellikle meslek mensuplarımıza tavsiyem, Bakanlığımızda çalışmak ödüldür, müjdedir ama eğer bunun için bugün imkan yoksa Bakanlığımızın kapısında beklemeyelim, çıkalım, dışarıda staj dahi olsa mutlaka çalışalım. Çünkü bizim 21. yüzyılda dışarıda çalışmış, özel sektörü bilen, özel sektör mantığıyla yetişmiş memurlarımıza, Bakanlık çalışanlarımıza ihtiyacımız var. Bunu unutmayalım. Bakanlıkta çalışmak gönlümüze düştüyse çalışalım ama bir yandan da kendimizi geliştirmenin yoluna bakalım."(Sürecek)