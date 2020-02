Bakan Pakdemirli: "Artık Bakanlık olarak farklı bir insan kaynakları politikası izleyeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, artık farklı bir insan kaynakları politikası izleyeceklerini belirterek, "İnşallah artık çalışanın, fark yaratanın mükafatlandırıldığı bir yönetim sistemine geçiyoruz." dedi.Pakdemirli, Antalya 'nın Kemer ilçesinde düzenlenen "Aday Memur Temel Eğitimi"nde programa katkı sunan, tecrübelerini paylaşanlara teşekkür etti.Memur adaylarına tavsiyelerde bulunan Pakdemirli, "Suyu da bizden sorarlar, toprağı da. Hayvanı da bizden sorarlar, ormanı da. Meteorolojiyi de bizden sorarlar gıdayı da. Bakanlığımızın amblemi dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Ancak dikkatinizi çekmek isterim ki o üç kırmızı şerit, havayı, toprağı ve suyu temsil eder." ifadelerini kullandı.Bakanlık ambleminde "suyu, toprağı ve havayı" kullandıklarını ancak ateşin kullanılmadığını ifade eden Pakdemirli, bunun kullanılmasının iyi olacağını çünkü orman yangınlarının da kendi bakanlığının görev alanında olduğunu kaydetti.Hayati bir bakanlık olduklarını, kapsamı geniş, sorumluluğu büyük, işi çok, yükü ağır olduğunu anlatan Pakdemirli, "Tarladan sofraya, membadan bardağa, tohumdan fidana, kuzudan oğlağa, yediğimiz, içtiğimiz, ektiğimiz, biçtiğimiz, gezdiğimiz, gördüğümüz öyle bir zincirdir ki bir tane halka incinse, hep birlikte sarsılırız. Bu yüzden sizlerden ilk beklentimiz, hangi göreve atandıysanız, en iyisini yapmanız ve mesleğinize sımsıkı sarılmanızdır." diye konuştu."Fark yaratmak önemli"Fark yaratmanın önemli olduğuna işaret eden Pakdemirli, memur adaylarının içindeki cevheri dokunduğu her konuya yansıtması gerektiğine dikkat çekti.Adaylara tavsiyelerde bulunan Pakdemirli, şöyle konuştu:"İşinizi aşkla, canla ve başla yapın. Vatandaşa giden her hizmeti kolaylaştırın ve lütfen öncü olun, lider olun, rehber olun. Heyecanla başladıktan bir zaman sonra herhangi bir rehavetin üzerinize sinmesine asla müsaade etmeyin. Çünkü bizler de artık buna müsaade etmeyeceğiz. Artık Bakanlık olarak farklı bir insan kaynakları politikası izleyeceğiz. İnşallah artık çalışanın, fark yaratanın mükafatlandırıldığı bir yönetim sistemine geçiyoruz. Yakın bir zamanda detayları da sizlerle paylaşmış olacağız. Biz, 150 bin kişilik büyük ve güçlü bir aileyiz. Bu ailede en önemli kavram güvendir. Çünkü biz aslında size bir masa, bir koltuk vermiyoruz. Biz size koskoca bir Bakanlığı ve vatandaşlarımızın emeğini emanet ediyoruz. Dolayısıyla sizlerin de çalışmalarınızda, bu güvenilirliğin devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğinize yürekten inanıyorum.""Mutlaka kendinize yatırım yapın"İngilizce'nin yanında bir dil daha bilmek, yurt dışını deneyimlemek, teknolojiden haberdar olmak gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, heyecanı, hayalleri ve hedefleri hep diri tutmak gerektiğini dile getirdi.Pakdemirli, "Çünkü bizim her kurumda olduğu gibi heyecanını yitirmeyen girişimci insanlara, işini iyi yapan, işinin hakkını veren, işiyle bütünleşen ehil ve çalışkan kardeşlerimize ihtiyacımız var. Emin olun çiftçi toprağını gerektiği gibi ekebilirse, yetiştirici hayvanlarını hastalıklardan koruyabilirse, vatandaşımız gıdasını güvenle tüketebilirse ancak o zaman başınızı yastığa gönül rahatlığıyla koyabileceksiniz." dedi.Hem çiftçi hem devlet adamı olan babasını dört yıl önce kaybettiğini hatırlatan Pakdemirli, toprağa bağlılığın kültürel kodlardan kaynakladığını söyledi.Pakdemirli, konuşmasının ardından memur adaylarıyla fotoğraf çektirdi.(Bitti)