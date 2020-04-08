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Bakan Pakdemirli: Atatürk Barajı'nda 2020 sulama sezonu hazırlıklarını tamamladık

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkemizin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nda 2020 sulama sezonu hazırlıklarını tamamladık.

08.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:35
Bakan Pakdemirli: Atatürk Barajı'nda 2020 sulama sezonu hazırlıklarını tamamladık

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkemizin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nda 2020 sulama sezonu hazırlıklarını tamamladık. Bölgede sulama sezonunun nisan ayı sonu itibarıyla başlamasını öngörüyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle gıda arz ve güvenliğinin her zamankinden daha da önemli bir hal aldığını bildirdi. Gıdanın ilk aşaması olan tarladan alınacak verimin gıda güvenliği açısından büyük önem arz ettiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Verimi en fazla etkileyen etkenlerden birisini de sulama oluşturuyor. Bu çerçevede Şanlıurfa ve Harran Ovası'nda 3 milyon dekar zirai araziye su sağlayacak olan ülkemizin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nda 2020 sulama sezonu hazırlıklarını tamamladık. Bölgede sulama sezonunun Nisan ayı sonu itibarıyla başlamasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemilri, 2020 yılı yağışlarından sonra Atatürk Barajı göl rezervuarında mevcut durumda yaklaşık 6 milyar metreküp su depolandığına vurgu yaparak, "Şanlıurfa-Harran ve Suruç Ovaları'nı sulayacak bu su, adeta bir nehir kapasitesine sahip ana kanal ve tüneller vasıtasıyla iletiliyor" dedi.

'EKONOMİYE 2.2 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAYACAK'

Şanlıurfa genelinde sulanacak 3 milyon dekar zirai arazinin ülke ekonomisi ve tarımı açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu arazilerin suya kavuşması ile ülke ekonomisine yaklaşık 2.2 milyar lira katkı sağlanması bekleniyor. Bölgeye yapılan sulama yatırımları sayesinde bölge çiftçileri bir yıl içinde 2 ürün ekebiliyor. DSİ Genel Müdürlüğü'müz bölgede önemli bir görev üstlenerek halkın sorunsuz bir şekilde tarımsal üretim yapmasına katkı vermektedir. 2020 sulama sezonunun sorunsuz bir şekilde devam etmesi için ise gerekli tüm hazırlıklar yapılmış ve önlemler alınmaya devam etmektedir."


Kaynak: DHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Güncel
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