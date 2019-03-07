Bakan Pakdemirli : Balıklara TOKİ Yapıyoruz

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TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti'nin İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Marmara Denizi Prens Adaları Yapay Resif Uygulaması" törenine katıldı.PAKDEMİRLİ: BALIKLARA TOKİ YAPIYORUZTörende ilk olarak Bakan Pakdemirli konuşma yaparak, "Bu yapay resif nedir? Arkadaşlar çok teknik konuşuyorlar, açıklıyorlar ama vatandaşın anlayacağı lisanla; biz balıklara sosyal konut yapıyoruz. Yani bir nevi balıklara bir nevi TOKİ yapıyoruz. Burada 2 bin 500 adet beton bloğu denize bırakacağız ve bu balıkların yaşayacağı bir alan olacak" dedi.YAPAY RESİFLER, SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI İÇİN CİDDİ BİR ADIM"Binali Yıldırım ise, yapay resiflerin balıklara yuva olacağını ve Marmara Denizi'nin bereketine bereket katacağını belirterek, şunları söyledi:"22 tane ilçemiz denize doğrudan kıyısı olan ilçemiz. Bu ilçelerimizde Marmara Denizi'nin imkanlarından en iyi şekilde yararlanmasını ve su ürünlerinde, bolluğu bereketi sağlamak önemli bir şey. Burada yanlış avlanmadan kaynaklanan deniz canlıların yok olmasının da bu vesileyle önüne geçmiş olacağız. Bu topraklardaki bitkilerin, uçan kuşların, denizdeki balıkların ülkemizin en büyük zenginliği olduğunu biliyorum. Ülkemiz denizlerinden son 15 yılda 600 bin tonun üzerinde deniz ürünü elde ediliyor. Ben Ulaştırma Bakanı olarak göreve başladığımda reisler limandan balığa çıkamazlardı çünkü yakıt çok pahalıydı. İlk iş olarak yakıttaki ÖTV'yi kaldırdık ve denizde balıkçılık tekrar başladı. Böylece balıkçılarımız çok güzel günleri yaşadılar. Yapay resifler su ürünleri avcılığının sürdürülebilir olması için ciddi bir adım, ciddi bir imkan olacak. Hem yumurta hem de yavru sayısında verimde de mutlaka artış yaşanacaktır. Sonuçlarını birkaç yıl içerisinde net bir şekilde göreceğiz."Programın ardından Bakan Pakdemirli ve Yıldırım tören alanındaki balık ekmek dağıtımına katıldı. Törenin ardından yapay resifler Adalar'a bırakılmak üzere yola çıktı.İLÇE BAŞKANLIKLARINI ZİYARET ETTİBinali Yıldırım, Ataşehir AK Parti ve MHP İlçe Başkanlıklarını da ziyaret etti. Yıldırım ayrıca, Regaip kandili vesilesiyle bir mesaj yayınlayarak, "Bu gece, manevi arınma için fırsat ayları olduğuna inandığımız mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Gecesi. Aziz milletimizin ve İstanbullu hemşehrilerimin regaip gecesi ve üç aylarını tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi. - İstanbul