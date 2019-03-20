20 Mart 2019, 18:48
»»

Bakan Pakdemirli, Balıklıgöl'ü Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şanlıurfa'da programları kapsamında tarihi Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şanlıurfa'da programları kapsamında tarihi Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Şanlıurfa, Bekir Pakdemirli, Balıklıgöl, Güncel
Kaynak: AA