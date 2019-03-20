Bakan Pakdemirli, Balıklıgöl'ü Ziyaret Etti

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/tarim-ve-orman-bakani/' title='Tarım ve Orman Bakanı'>Tarım ve Orman Bakanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/bekir-pakdemirli/' title='Bekir Pakdemirli'>Bekir Pakdemirli</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/sanliurfa/' title='Şanlıurfa'>Şanlıurfa</a>'da programları kapsamında tarihi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/balikligol/' title='Balıklıgöl'>Balıklıgöl</a>'ü ziyaret etti.