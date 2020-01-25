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Bakan Pakdemirli: "Baraj ve göletlerde hasar tespit edilmedi"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremden etkilenen bölgelerde bulunan 77 baraj ve gölette herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

25.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:55Bakan Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremden etkilenen bölgelerde bulunan 77 baraj ve gölette herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde depremden etkilenen bölgelerde bulunan 77 baraj ve gölette herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'deki 47 baraj ve gölet, Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt'te 30 baraj ve gölet, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Bölge Müdürlüklerimizde yer alan tüm baraj ve göletler teknik personelimizce incelenmiş, herhangi bir hasar tespit edilmemiştir" dedi.
(İHA)

Bekir Pakdemirli, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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