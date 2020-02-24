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Bakan Pakdemirli, Başkale'de depremzedelere taziye ziyaretinde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin taziye çadırında ziyareti Bakan Pakdemirli'nin depremzede bir kadınla konuşması Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi VAN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'da yaşanan depremin ardından beraberindeki protokol üyeleriyle Başkale...

24.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:27
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin taziye çadırında ziyareti
Bakan Pakdemirli'nin depremzede bir kadınla konuşması
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi VAN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'da yaşanan depremin ardından beraberindeki protokol üyeleriyle ilçesinin Özpınar Mahallesi'ne gelerek, depremzedelere taziye ziyaretinde bulundu. Özpınar Ortaokulu bahçesine kurulan taziye çadırına gelen Bakan Pakdemirli, burada depremde yaşamını yitiren vatandaşların ailelerle bir araya geldi.
Bakan Pakdemirli, Başkale'de depremzedelere taziye ziyaretinde bulundu

Bekir Pakdemirli, Başkale, Van, Güncel

Kaynak: AA


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