Bakan Pakdemirli, Başkale'de depremzedelere taziye ziyaretinde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin taziye çadırında ziyaretiBakan Pakdemirli'nin depremzede bir kadınla konuşmasıKur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi VAN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van
'da yaşanan depremin ardından beraberindeki protokol üyeleriyle Başkale
ilçesinin Özpınar Mahallesi'ne gelerek, depremzedelere taziye ziyaretinde bulundu. Özpınar Ortaokulu bahçesine kurulan taziye çadırına gelen Bakan Pakdemirli, burada depremde yaşamını yitiren vatandaşların ailelerle bir araya geldi.