Bakan Pakdemirli, Biyoyakıtla Isınan Köyü Ziyaret Etti

Bakan Pakdemirli, biyoyakıtla ısınan köyü ziyaret ettiSistem ile ilk etapta mahalle camisi ile okula ücretsiz ısınma ve sıcak su imkanı sağlandıTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bu tesis, orman atıklarını tamamen kullanarak öncelikle sıcak su kaynağı sağlıyor""Bunu Almanlar 2'nci Dünya Savaşında ısınmak için kullanmışlar"ESKİŞEHİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eskişehir'in Alpu ilçesi Arıkaya Mahallesine yapılan Biyoyakıt ile Isınma Sistemini yerinde inceledi. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, "Bunu Almanlar İkinci Dünya Savaşında ısınmak için kullanmışlar. Evlerinde yakacak bir şey yok, bu organik atıkları ısınmak için aralarından boru geçirerek evlerini ısıtmak için kullanmışlar. O yüzden bizim de bu tarz şeyleri kullanıp sineğin yağını çıkarmamız lazım" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eskişehir'in Alpu ilçesi Arıkaya Mahallesinde kurulan Biyoyakıt Isınma Sistemini incelemek için bölgeye geldi. Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyet, önce Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Sahasında badem ve lavanta fidanlarını dikti. Daha sonra, hazırlanan Biyoyakıt ile Isınma Sistemlerini incelemek için mahalleye geldi. Burada Bakan Pakdemirli, yapılan proje hakkında bilgi alarak sistemi yerinde inceledi."Bu tesis, orman atıklarını tamamen kullanarak öncelikle ısı yani sıcak su kaynağı sağlıyor"Burada konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tesiste tamamen orman atıkları kullanılarak ısı ve sıcak su elde edildiğini belirterek, "Bu güzel köyümüze iyi bir tesis yaptık. Bu tesis, orman atıklarını tamamen kullanarak öncelikle ısı yani sıcak su kaynağı sağlıyor. Bunun haricinde ayrıca burada metan gazı üretiyoruz. Kendi kendine yeterlilik çok önemli. Özellikle orman köylerimizin de boşalmaması çok önemli. Bu anlamda bir proje hazırladık. Önce Eskişehir'de fidanlığımızda denedik sonra buraya geldik. Bu köyümüzde de bunu deniyoruz. Buradaki ana amacımız, olabildiğince kendi kendine yeterlilik, sürdürülebilirlik ilkesi içerisinde bir permakültür kavramı içerisinde, bir şeyin girdisi, diğer şeyin çıktısı olacak şekilde doğaya hiç atık bırakmadan, tertemiz bir şekilde işte köy konağını ısıtıyoruz, camiyi ısıtıyoruz, burada okulumuz boş ama belki önümüzdeki yıl açılacak. Eğer önümüzdeki yıl açılacaksa orayı da ısıtacak şekilde tesis kurduk. 18 ay boyunca bu tesis sıcak su sağlayacak. 18 ay sonra bu yerde gördüklerinizin hepsi gübre olacak. Buradaki ekilen tarlalara da bu gübreleri sevk etmek suretiyle tamamen doğaya hiç atık salmadan hem 18 ay boyunca enerji üretmiş olacağız hem de 18 ayın sonunda da köylünün kullanacağı bir torf olacak. 18 ay sonra tekrar bir araya getirilecek tekrar bu tesis yenilenecek. 18 ay boyunca da bedava ısı bütün köye hizmet veriyor olacak" şeklinde konuştu."Bunu Almanlar İkinci Dünya Savaşında ısınmak için kullanmışlar"Bakan Pakdemirli ayrıca, bu tarz projelerin yaygınlaştırılıp vatandaşlara yaptırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Buradaki ana amaç şu; Devletin her şeyi yapıp getirmesi değil, bu örnek projeleri getirip göstermesi. Bunun bir maliyeti yok, her taraf ağaç, her taraf dal. Bu dalları patoz eşliğinde parçalayıp buradan ısı elde etmek mümkün. Bunu Almanlar 2'nci Dünya Savaşında ısınmak için kullanmışlar. Evlerinde yakacak bir şey yok, bu organik atıkları ısınmak için aralarından boru geçirerek evlerini ısıtmak için kullanmışlar. O yüzden bizim de bu tarz şeyleri kullanıp sineğin yağını çıkarmamız lazım, işte bedava enerjiye kavuştuk. Bu anlamda bizim de bakanlık olarak bu tarz projelere desteğimiz dün olduğu gibi bugün de devam edecek, yarın da devam edecek. Biz tabii ki bu örnek projeleri çoğaltmak isteriz. Eğer uygun yerler varsa onlara da bakalım, ama önemli olan bunları yaygınlaştırıp vatandaşa köylüye yaptırmak" dedi.Ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Biyoyakıt Isınma Sistemi ile ilk etapta ücretsiz ısınma ve sıcak su imkanı sağlanan mahalle camisi ve okulu inceleyerek mahalleliyle sohbet etti.Öte yandan programa, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Alpu Belediye Başkanı Rafet Demirtaş, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, çok sayıda protokol üyesi ve Arıkaya Mahallesi sakinleri katıldı.