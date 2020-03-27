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Bakan Pakdemirli, bölge müdürleriyle görüştü Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıdaya erişim konusunda Türkiye'de herhangi bir sorun bulunmadığını belirterek, "Amacımız, salgın nedeniyle çiftçimizin üretimden çekilmemesi, aksine tarlasının, işletmesinin başında olması. Bunun için de gerekli önlemleri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz.

27.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:00
Bakan Pakdemirli, bölge müdürleriyle görüştü Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıdaya erişim konusunda Türkiye 'de herhangi bir sorun bulunmadığını belirterek, "Amacımız, salgın nedeniyle çiftçimizin üretimden çekilmemesi, aksine tarlasının, işletmesinin başında olması. Bunun için de gerekli önlemleri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, Orman, Devlet Su İşleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Meteoroloji genel müdürlüğüne bağlı bölge müdürleriyle video konferans aracılığıyla toplantı yaptı.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve karşılaşılan sorunların ele alındığı toplantıda bölge müdürlerine seslenen Pakdemirli, 2020'nin insanlık tarihinde büyük izler bırakacak bir yıl olduğunu ve olmaya da devam ettiğini bildirdi.
Pakdemirli, salgının bir bölgeyi, bir ülkeyi değil, tüm dünyayı etkilediğini ancak bu durumun tedbir alarak, plan ve program yaparak atlatılabileceğini kaydetti.
"Dünyayı doyuran Türkiye olacaktır"
İnsanoğlunun varlığının solunan havadan ve yediği gıdadan geçtiğini vurgulayan Pakdemirli, bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti. Pakdemirli, "Türkiye'de yeterli gıda stoku var, endişe edecek bir durum yok." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Pakdemirli, geçen yıl, 2020'yi Tarım ve Orman Bakanlığı için "Dijitalleşme Yılı" ilan ettiklerini, gelinen noktada bütün dünyanın adeta dijitalleşmeye zorlandığını anlattı.
"Dünyayı doyuran ülke, Türkiye olacaktır" diyen Pakdemirli, "Bunu başarmak için yereldeki dinamoları, dişlileri harekete geçirmeliyiz. Çiftçimizi, üreticimizi, yetiştiricimizi ayağa kaldırmamız lazım. Moral vermemiz, varsa bir ihtiyaçları karşılamamız lazım." ifadelerini kullandı.
"Hiçbir endişemiz yok"
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişim için bakanlıktan çok şey beklediğine dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:
"Buradan belirtmek isterim ki, ülkemizin tahıl, baklagil, et stokları, süt üretimi, balık üretimi ve benzeriyle ilgili hiçbir endişemiz yok. Zaten önümüz hasat mevsimi. Şurada iki ay sonra buğday hasatları başlayacak. Mart ve nisan aylarını çok iyi değerlendirmeliyiz. Bizim amacımız, salgın nedeniyle çiftçimizin üretimden çekilmemesi, aksine tarlasının işletmesinin başında olması. Bunun için de gerekli önlemleri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz."
Bakan Pakdemirli, Kovid-19 ile mücadele amacıyla Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilim Kurulu oluşturduklarını, bu çerçevede Alo 174 Gıda Hattı ve WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığıyla Kovid-19 virüsüne ilişkin Bakanlığa yöneltilen sorulara, konusunda uzman kişiler ve akademisyenler tarafından gerekli yanıtların verildiğini bildirdi.
83 milyon nüfusun her bir ferdine dokunan büyük bir bakanlık olduklarının altını çizen Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Ülkemizin suyunu da bizden sorarlar, toprağını da hayvanını da ormanını da. Kapsamımız geniş, sorumluluğumuz büyük, işimiz çok, yükümüz ağır. Bu sebeple, tarladan sofraya, membadan bardağa, tohumdan fidana, kuzudan koyuna, yediğimiz içtiğimiz, ektiğimiz biçtiğimiz, gezdiğimiz kestiğimiz öyle bir zincirdir ki bir tane halka incinse hep birlikte sarsılırız."
Bölge müdürlerine talimatlar
Bakan Pakdemirli, bölge müdürlerinden, tarımsal üretimin aksamaması için Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlükleri ile koordineli çalışmalarını ve tüm imkanlarını seferber etmelerini istedi.
Bölge müdürlerine ağaçlandırma çalışmalarına devam etmeleri uyarısında bulunan Pakdemirli, orman yangınlarına karşı hazırlıklı olunması, tarımsal sulama, yaban hayatının korunması ve kaçak avcılıkla mücadele için gerekli tedbirlerin alınması talimatlarını verdi.
Pakdemirli, milli parklar ve tabiat parklarında ateşli pikniği yasakladıklarını anımsatarak, bu alanların sürekli kontrol altında tutulmasını ve sosyal mesafeye uyulması konusunda ziyaretçilerin uyarılmasını istedi. Bölge müdürlerinin sahadaki bütün işleri bizzat yerinde görmesi, denetlemesi ve sahaya hakim olmaları gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, çiftçilerin doğal afetlerden etkilenmemesi için meteorolojik verilerin çiftçilere ulaştırılması noktasında daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Türkiye, Güncel

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