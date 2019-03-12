Bakan Pakdemirli: Bu Millet, Esareti Asla Kabul Etmedi

Kaynak: DHA

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu millet, çok zorluklar gördü; ama bir somun ekmeği 10 kişi bölüştü. Asla esareti, bayrağın başka bir bayrak tarafından gölgelenmesini kabul etmedi. Bizim de yapacağımız bu" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sektör toplantısına katılmak üzere geldiği Kars'ta, 'Cumhur ittifakı'nın Kars Belediye Başkanı adayı MHP'li Çetin Nazik'in seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Beraberindeki AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve İl Başkanı Adem Çalkın ile seçim koordinasyon merkezine giden Bakan Pakdemirli'yi Çetin Nazik ve MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel karşıladı. Karslı halk ozanları Ensar Şahbazoğlu ve Bilal Ensar'ın 'cumhur ittifakı' için söylediği deyişi dinleyen Pakdemirli, konuşmasına İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümünü kutlayarak başladı. İstiklal Marşı'nın, farklı etnik gruptakileri bir araya getiren harç olduğunu kaydeden Pakdemirli, "İstiklal Marşı'mız ne diyor? 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli; ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. İstanbul'da buna saygısızlık yapanlara Kars cevap verecek mi? 31 Mart'ta bunun cevabını Kars verecek mi? Bu milletin 4 temel değeri var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu asgari şartlar olduğu sürece biz birlikte ve beraber oluruz. Bugün siyasi partilerimizin büyük çoğunluğu bu asgari müşterekte bulaşamadı. Bunda buluşan iki lider var. Biri asrın lideri Recep Tayyip Erdoğan, diğeri de çok kıymetli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli" diye konuştu.'TÜRK MİLLETİNİN BAŞINA GELEN, PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELMEDİ'Türkiye'nin son dönemde sürekli istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını dile getiren Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:"Metin Toker, geçmişte İsmet İnönü'ye sormuş; 'Lozan nedir?'. İnönü, 'Lozan zaferdir' dememiş, 'Bu millete verilen 100 yıllık mühlettir'. 2023'te 100 yıl oluyor. Türkiye'yi istikrarsızlaştırma uğruna, 2023 hedeflerinden geri kalma uğruna Türk milletinin başına gelen, pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. AK Parti'nin kapatılma davasını hatırlayalım. 28 Şubat'ı, Gezi olaylarını hatırlayalım. 4- 5 ağaç kesildi, diye veryansın ettiler. Benim de başında olduğum Tarım ve Orman Bakanlığı, 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturmuş, ağaç için her şeyi yapmış hükümete sırf ağaç için Gezi olayları çıkardılar. Son 17- 25 yargı darbesi. Peki darbeyi unuttuk mu? Hayır, unutmadık. Bu farkındalığı milletin hepsine yaymamız lazım. Millet, bu işe uyansa inanın, burada fark gözetmeksizin yüzde 100 'cumhur ittifakı'nın arkasında olur. Bu millet, çok zorluklar gördü; ama bir somun ekmeği 10 kişi bölüştü. Asla esareti, bayrağın başka bir bayrak tarafından gölgelenmesini kabul etmediler. Bizim de yapacağımız bu."'ÜSTÜMÜZE YÜKLENEN SORUMLULUKLARI UNUTMAYACAĞIZ'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle istikrarlı yönetime geçildiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Bundan sonra Türkiye'yi daha aydınlık günler bekliyor. Milletten bir vize aldık. 2023 yılına kadar Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi yönetsin, diye. Şimdi bu seçimlerde, oy miktarında bir miktar az alınacak olursa ister istemez bu muhalefet, çıkacak 'Arkadaş başımızda boza pişirecekler' diyecek. 'Haydi bakalım seçime, haydi bakalım seçime' Türkiye'nin seçime ihtiyacı yok. Çok istikrarlı bir dönem, dediğimiz son 16 yıllık dönemde bile 13 kez seçime gitmek zorunda bırakıldı. Bu bırakılmanın ana sebebi, Türkiye hedeflerinden geri kalsın. Dertli bir coğrafyada olduğumuzu unutmayacağız. Üstümüze yüklediği sorumlulukları unutmayacağız" dedi. - Kars