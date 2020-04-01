Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Pakdemirli: Bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım orman sektör temsilcilerine seslenerek, "Unutmayalım bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz. Koronavirüse karşı kullanacağımız topla tüfek, ürettiğiniz et, süt, balık, buğday, mısır, sebze ve meyvelerdir" dedi.

01.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:46
Bakan Pakdemirli: Bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım orman sektör temsilcilerine seslenerek, "Unutmayalım bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz. Koronavirüse karşı kullanacağımız topla tüfek, ürettiğiniz et, süt, balık, buğday, mısır, sebze ve meyvelerdir" dedi.

Bakan Pakdemirli, koronavirüs salgını tedbirleri dolayısıyla illerde gerçekleştirdiği tarım orman sektör toplantılarını ilk kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Antalya'daki sektör temsilcileri ile video konferans yöntemiyle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, konuşmasında ilk olarak koronavirüsten dolayı ölenlere rahmet diledi.

'BU SÜREÇTE ÜRETİME GIDA SEKTÖRÜ DEVAM EDİYOR'

Bakan Pakdemirli, artık insanlığın farklı bir dünyaya doğru evrildiğini, koronavirüs hastalığının bittiği zaman nasıl bir tablo ile karşılacaklarını bilmediklerini ancak, buna bağlı olarak planlama yapıp tedbirler aldıklarını kaydetti. Göreve geldiğinde, 'Dünyayı doyuran ülke, dünyanın lider ülkesi olacak' dediğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Şu an gündemde ne var? Sağlık, gıda, eğitim. Şu an tüm dünyada teknoloji üreten fabrikalar kepenklerini kapattı. Tekstil sektörü yavaşladı, ulaşım sektörü durdu. Mobilya sektöründe üretim yavaşladı. Ancak bu süreçte, tek bir sektör kapasitesini arttırarak hızlı bir şekilde üretime devam ediyor, o da gıda sektörü. Bu da ön görümüzde ne kadar haklı olduğumuzun göstergesidir. İkinci öngörümüz ise yurt dışından tarımsal üretim için arazi kiralama meselesiydi. Biz Sudan'dan arazi kiralama konusunu gündeme aldığımızda, gıda arz güvenliğimizi garanti almak amacıyla yola çıktığımızı defaten söylememize rağmen, bize olmadık söylemlerde bulundular. Şimdi bunu kabul etmeyenler, bizlerden gıda arz güvenliğini garanti altına almamızı istiyor. ve üçüncü olarak da bütçe görüşmelerinde, '2020 yılının, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Dijitalleşme Yılı' olacağını kurguladığımızı ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdiğimizi bildirmiştik. Şimdi görüyoruz ki, bu konuda da isabetli kararlar almışız. Zira böylelikle çiftçimiz, üreticimiz, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde yapacakları iş ve işlemleri, bir tıkla hemen halledilebiliyor."

'KORONAVİRÜSLE TOP VE TÜFEKLE SAVAŞILMIYOR'

Bakan Pakdemirli, çiftçiler için önlem alma gayreti içerisinde olduklarını, destekleme ödemelerini, 2019 yılına göre yüzde 36 artırarak, 22 milyar liraya çıkardıklarını kaydetti. Bakanlığın 2020 yılı bütçesinin yüzde 54,6'sını tarımsal desteklemelere ayırdıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hep söylediğimiz gibi; 'Tarım, savunma sanayisi kadar önemli.'  Çünkü, koronavirüsle top ve tüfekle savaşılmıyor, bağışıklık ile savaşılıyor. Güçlü bağışıklık sistemi de gıda ile oluyor. ve insanımızın bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için, kaliteli ve sağlıklı gıdaya her durumda ulaşabiliyor olması gerekiyor.  Bu vesileyle, buradan bir kez daha söylemek istiyorum ki, son 17 yıldır aldığımız tedbir ve önlemlerle gıda ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızın gıda arz güvenliği konusunda endişeleri olmasın. Biz sizin için tarlamızda, bahçemizde, seramızda, ahırımızda, ağılımızda, işimizin başında, personelimizle, çiftçimiz, üreticimiz ve yetiştiricimiz ile beraber çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz."

'BU ZOR GÜNLER BİRLİKTE ATLATACAĞIZ'

Bakan Pakdemirli, tarımsal üretimde düşük faizli kredi desteği verdiklerini, bu kapsamda  çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden kullanacakları kredileri yüzde 25 ila yüzde 100 oranlarında sübvanse edeceklerini bildirdi. Bakan Pakdemirli, "İnşallah bu zor günleri birlikte atlatacağız. Unutmayalım bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz. Koronavirüse karşı kullanacağımız topla tüfek, ürettiğiniz et, süt, balık, buğday, mısır, sebze ve meyvelerdir. Bu süreçte sizin emeğinizin, alın terinizin milletimizin gönlünde ayrı bir kıymeti var. Bizler de bunun değerini bildiğimizden, üretim için bakanlığımızın tüm imkanlarını sizin için seferber ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Yeter ki siz üretmekten geri durmayın" ifadelerini kullandı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Bakan Pakdemirli: Bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Ekonomi
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Ekonomi
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı Ekonomi
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Türkiye’nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği’ne 8 milyon lira bağışladı Ekonomi
Türkiye'nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağışladı
Kapalıçarşı’nın kapanması kuyumcuları vurunca uzman isimden kritik çağrı geldi Ekonomi
Kapalıçarşı'nın kapanması kuyumcuları vurunca uzman isimden kritik çağrı geldi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Ekonomi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Ekonomi
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:14: En fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi 15:10: Darphane'den altın açıklaması: Piyasada altın arzında sorun yok - Ekonomi 15:10: Finansal Kurumlar Birliği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Ekonomi 15:09: Burda Bebek, İngiliz Tommee Tippee'nin Türkiye'deki distribütörü oldu - Ekonomi 15:07: BİST şirketlerinin bilanço açıklama tarihleri ertelendi - Ekonomi 14:56: Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek - Ekonomi 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 13:04: Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı - Ekonomi 11:54: Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağış yaptı - Ekonomi 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:35: Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek - Ekonomi 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber