Bakan Pakdemirli: "Çiftçimiz Bundan Sonra Elektriği Yüzde 12 Daha Ucuza Kullanacak"

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiftçimiz bundan sonra elektriği yüzde 12 daha ucuza kullanacak" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt'e geldi. Bakan Pakdemirli, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Vali Atik, Bakan Pakdemirli'ye Türk bayrağı işlemeli ve isminin yer aldığı Siirt tiftik battaniyesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Pakdemirli, burada AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş ve AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile görüştü. Bakan Pakdemirli'ye ziyaretlerde, Bakan Yardımcıları Mustafa Aksu, Akif Özkaldı ve bakanlık bürokratları eşlik etti.Bakan Pakdemirli, daha sonra Siirt Üniversitesi bahçesindeki Siirt ürünlerinin yer aldığı stantları gezip, üniversitenin konferans salonunda vatandaşlarla bir araya geldi. Siirt'te son 7 yılda 483 milyon TL hibe verdiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, tarımsal hasılatın 6 misli arttığını belirtti. Pakdemirli, "Yeni çiftçi projelerinde 16.6 milyon lira hibe vermişiz. Kırsal kalkınma hibelerinde 21 milyon lira, büyükbaş hayvanımız yüzde 57 artmış. Küçükbaş hayvancılıkta yüzde 302 artmışız. Her ürüne bir hikaye yüklememiz gerekir. Bursa'da bir tane siyah incir var İngiltere prensesi gelmiş bir tane siyah inciri yemiş. Eskiden 5 liraya satılan siyah incir bugün 15 liraya satılıyor. ve ihraç ediliyor. Şimdi bizim Zivzik narına da böyle bir şey yüklememiz gerekiyor. Tarım, savunma sanayisinden önemlidir. Çünkü bunun farkına varmamız lazım. Önümdeki 20-25 yılda gıda üretimine ihtiyacımız olacak. ve bu pazar büyüyecek. Yüzde 50 daha fazla gıda üretimi demek bugünkünden çok daha iyi ve doğru ölçekte üretiyor olmamız lazım" dedi."Bakan Pakdemirli'den müjdeler"Bakan Pakdemirli, çiftçilere müjde verdi. Pakdemirli, "Çiftçimiz bundan sonra elektriği yüzde 12 daha ucuza kullanacak. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatiften kullanmış olduğunuz ve 31 Aralık 2018 tarihi itibari ile borçlarınızda yüzde 10 yapılandırma imkanı getirdik. Besicilerimize ucuz arpa veriyorduk bunu da peşin para alıyorduk. Bunun vadesini de 2 aya çıkardık. Siirt'te son 7 yılda 483 milyon hibe vermişiz. Tarımsal hasılatımız tam 6 misli artmış. Bu hasılatın Siirt fıstığından kaynaklandığını düşünüyorum" diye konuştu. - SİİRT