Bakan Pakdemirli: Çiftçimize Gidecek Mesajla Can, Mal, Ekonomik Kayıpları Mutlaka Önlüyor Olacağız

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında imzalanan protokol ile meteorolojik uyarı bilgileri çiftçilere cep telefonlarına mesaj ile gönderilecek. Protokol imza törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu protokol milyonlarca çiftçimiz için önemli, milyonlarca çiftçimize mesaj gidecek. Can, mal ve ekonomik kayıpları mutlaka önlüyor olacağız" diyerek soğan fiyatlarına ilişkin ise "Soğanla ilgili çok büyük bir kriz görmemekle beraber, fırsatçıları da takip edeceğiz" dedi.Protokol, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar arasında imzalandı. Protokol kapsamında, çiftçilerin cep telefonuna meteorolojik uyarılar mesajla gönderilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hazırladığı meteorolojik erken uyarılar, doğrudan çiftçilerin bilgisine sunulmuş olacak. Bu sayede can, mal ve ekonomik kayıplar en aza indirilerek, üreticilere tarımsal faaliyetlerin planlamalarında destek olunacak.'BU PROTOKOL İLE BİRLİKTE ÇİFTÇİMİZİN BİR ADIM DAHA YANINDA OLACAĞIZ'Bakan Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Tarım meteorolojisiz düşünülemez, dedim. O tarafta organize olduk. Bu protokol milyonlarca çiftçimiz için önemli, milyonlarca çiftçimize mesaj gidecek. Can, mal ve ekonomik kayıpları mutlaka önlüyor olacağız. Eğer kaza yapacağınızı biliyorsanız frene basarsınız. Çiftçiyseniz yarın don ile karşı karşıya kalacağınızı biliyorsanız tedbir alırsınız. Ürünleri kurtarmaya çalışırsınız. Özellikle yarına ait neyi bugünden biliyorsak, o gün herkesten bir adım daha ilerideyiz. Meteorolojik bilgileri çiftçimiz takip ediyor ama bu protokol ile birlikte çiftçimizin bir adım daha yanında olacağız. Sabah bizden gelen mesajı görüp buna göre tedbirini alacak. Bu protokolle çiftçi ve isteyenlere verilecek eğitimlerimiz de var. Bu eğitimlerde uygun iklim şartlarında daha çok gelir getiren ürünlerin ekilmesi, gübreleme ve zirai ilaçlamanın bilinçli yapılması, sulamanın zamanında yapılması, meteorolojik verilerin etkin kullanılması ve kuvvetli meteorolojik hadiselere karşı önceden alınacak tedbirler yer alacak. Meteorolojinin bir adım ilerisinde olacağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüze şunu söylüyorum; Artık bilgiyi alan değil bilgiyi işleyen ve onu karar destek sistemi haline getiren bir vaziyete gelmemiz gerekiyor. Sadece meteoroloji verileri ile bile yarına ait çok önemli bilgiye ulaşmak mümkün. Meteorolojiye yapılan her bir dolarlık yatırım 15 dolar gayrisafi milli hasılaya gelir olarak geri dönüyor."'TARSİM'DE FARKLI ÜRÜNLER İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ'Tarım Sigortaları Havuzu'nu (TARSİM) çok önemsediğini vurgulana Bakan Pakdemirli, konuşmasını şöyle tamamladı: "TARSİM çiftçimizin sigortası. Bugün itibariyle TARSİM sigortalarının Türkiye'de kullanım oranı az. Bunu arttırmamız gerekiyor. Şuan TARSİM'de farklı ürünler için de çalışmalar yapıyoruz. Şuan dünyada bir tek ABD'de olan gelir garantili emtia sigortası. Yurtdışı emtia borsaları üzerinden garanti edilecek tamamen TARSİM'de risk etmeden ama bir anlamda da üreticimize gelir getirecek bir sigorta ürünü üzerinde çalışıyoruz.""SOĞANLA İLGİLİ ÇOK BÜYÜK BİR KRİZ GÖRMEMEKLE BERABER, FIRSATÇILARI DA TAKİP EDECEĞİZ"Bir gazetecinin, "Bazı çiftçilerin iklim koşulları nedeniyle soğanlarının zarar gördüğünü ve bu nedenle rekoltede azalma sağlandığından fiyatların yükseldiğini ifade ediyorlar, son durum nedir? sorusu üzerine, Bakan Pakdemirli, "Durumu hassasiyetle inceliyoruz. Soğanın depolarda çürüdüğüne dair durumlar var. Fiyatların artışından faydalanmaya çalışan stokçular var. Biz bu işi bir denge içerisinde götürmek durumundayız. Soğanla ilgili çok büyük bir kriz görmemekle beraber, fırsatçıları da takip edeceğiz" şeklinde cevap verdi.TZOB BAŞKANI BAYRAKTAR: 4 MİLYON 800 BİN ÇİFTÇİMİZE BU BİLGİLERİ ULAŞTIRMIŞ OLACAĞIZTZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise, sanayi devrinden sonra insanoğlunun doğayı koruyamadığını söyledi. Bunun sonucu olarak küresel iklim değişikliğini yaşandığını ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu: "Bilim insanlarının çalışmaları sonucu 2030 yılından sonra doğal afetlerde bir artış bekleniyor. Özellikle artış Doğu Akdeniz havzasında bekleniyor. Son yıllarda bir üretim sezonu boyunca üreticilerimiz her türlü doğal afete maruz kalıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 1940 yılından sonra tespit yapılmaya başlanmış. 1940-2008 yılları arasında yılda yaklaşık 300 civarında meteorolojik olaylar meydana gelirken, 2008 yılından sonra günümüze kadar bu sayı 700 civarında görünüyor. Hatta çiftçimiz 2015 yılında 768 tane meteorolojik olayla karşı karşıya kalmıştır. Bu da tarım sektörünü olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bu süreçte oda başkanlarımız çiftçilerimizi ziyaret ediyor. Meteorolojik bilgileri ve tahminleri daha etkin kullanmak suretiyle zararları azaltmak mümkün görünüyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir protokol hazırlandı. Buna göre, meteorolojik bilgileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne gönderecek. Biz de odalarımız aracılığıyla 4 milyon 800 bin çiftçimize bu bilgileri ulaştırmış olacağız."