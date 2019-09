Bakan Pakdemirli: "Çin'e süt ihracatı için anlaşmayı sağladık"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Süt Zirvesi'nde konuştuİSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ortadoğu'ya yapmış olduğumuz ihracatı, Uzakdoğu pazarına yaymayı hedefliyoruz. Bu kapsamda; Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık. 67 adet işletmenin CİFER sisteminde kaydı yapıldı " dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uluslararası Sütçülük Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen "IDF Dünya Süt Zirvesi"nde çiftçilere hem de yatırımcılara seslendi.IDF Dünya Süt Zirvesine(World Dairy Summit) " ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını aktaran bakan Pakdemirli, hükümet olarak, verdikleri desteklerle hayvancılığında, son 17 yılda, önemli gelişmeler yaşandığını aktardı."Sütte yağ ve protein değerlerini önceleyen fiyatlama sistemi fikri üzerinde duruyoruz"Ülkemizin potansiyelini katlayacak kritik birkaç politikayı, önümüzdeki günlerde hayata geçirmek için istişare ettiklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Sizlerin de katkısını beklediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Öncelikle, büyükbaş hayvancılıkta genetik potansiyelimizi artıracak şekilde ıslah politikalarını destekleyeceğiz. Bunu yaparken de, ülkemizin bölgesel dinamiklerini de gözeterek, et ve sütte, bölgesel teşviklere geçme fikrini değerlendiriyoruz. Bu sayede, hem ette hem sütte verimliliğimizi artırmayı planlıyoruz. Yine, sektörün aciliyet arz eden yapısal problemlerini, silsile yoluyla çözecek bir reformun, çiğ sütün sınıflandırılması çalışmalarının da sonuna yaklaştığımızı müjdelemek istiyorum. Süt fiyatının belirlenmesinde, tek fiyat uygulamasından, sütün vasıflarını gözeten, özellikle yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme fikri üzerinde duruyoruz. Ülkemiz istisnai dönemler haricinde, et ve sütte kendine yeterli bir ülke."Çin'e Süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık"İç piyasada yerli ve yeterli üretimi, dış piyasada ise, ihracat bazlı büyümeyi hedeflediklerini aktaran Bakan Pakdemirli, "Dış piyasada, Türk süt ürünlerinin bilinirliği her geçen gün artmakta, özellikle, labne peyniri dünyada Turkish Labne ismiyle tercih edilmektedir. Başta Ortadoğu'ya yapmış olduğumuz ihracatı, Uzakdoğu pazarına yaymayı hedefliyoruz. Bu kapsamda; Çin'e Süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık. 67 adet işletmenin CİFER sisteminde kaydı yapıldı. Çin tarafının onaylamasına takiben, düşük riskli süt ürünleri için ihracat başlayacak. Ayrıca, İran ve Özbekistan ile Sağlık Sertifikası konusunda, son bir yıl için anlaştığımızın da müjdesini size vermek isterim. Ayrıca sanayicilerimizin finansmana erişim konusundaki sorunlarının farkındayız. Bu noktada Ziraat Bankası ile görüşüp çözüm için gayret göstereceğiz" dedi.