Bakan Pakdemirli, cuma namazını Ulucami'de kıldı
BURSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, cuma namazını Bursa
protokolüyle birlikte Ulucami'de kıldı. Pakdemirli, namaz sonrası vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mudanya
ilçesi Çağlayan
Mahallesi'nde fidan dikiminin ardından AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ardından Bursa protokolüyle Ulucami'ye geçen Pakdemirli, cuma namazını burada kıldı. Namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet ettikten sonra vatandaşların isteğini geri çevirmeyerek hatıra fotoğrafı çekindi. Karacabey
'e hareket eden Pakdemirli, Ziraat Odası'nın açılışına katılacağı öğrenildi.
Bekir Pakdemirli
07 Aralık 2018 Cuma 15:12