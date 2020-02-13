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BAKAN PAKDEMİRLİ: CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI YERLİ TOHUM SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATIYORUZ (1)

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Buğra BENLİOĞLU/ Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Atadan Toruna Tohum Seferberliği'nin tanıtım toplantısına katıldı.

13.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:05BAKAN PAKDEMİRLİ: CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI YERLİ TOHUM SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATIYORUZ (1)

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Buğra BENLİOĞLU/ Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Atadan Toruna Tohum Seferberliği'nin tanıtım toplantısına katıldı. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, "Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona gelindi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz. En temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak. Ağırlığımızı koyuyor, üretici koruyor, tüketiciyi kolluyoruz" dedi.

Pakdemirli toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. "Tohumlar konusunda çiftçiye özel bir indirim olacak mı?" sorusunu Pakdemirli, "Sertifikalı tohum desteklerinde bir miktar daha artırıyor olacağız. Bütçeye göre, bütçedeki imkanlara göre ayarlayacağız" diye yanıtladı.

Görüntü Dökümü:

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-Pakdemirli'nin konuşması



Bekir Pakdemirli, Güncel

Kaynak: DHA

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