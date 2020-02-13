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Bakan pakdemirli: cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Atadan Toruna Tohum Seferberliği'nin tanıtım toplantısına katıldı.

13.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:15
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Atadan Toruna Tohum Seferberliği'nin tanıtım toplantısına katıldı. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, "Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona gelindi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz. En temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak. Ağırlığımızı koyuyor, üretici koruyor, tüketiciyi kolluyoruz" dedi.
Pakdemirli toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. "Tohumlar konusunda çiftçiye özel bir indirim olacak mı?" sorusunu Pakdemirli, "Sertifikalı tohum desteklerinde bir miktar daha artırıyor olacağız. Bütçeye göre, bütçedeki imkanlara göre ayarlayacağız" diye yanıtladı.
Bakan pakdemirli: cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz

Bekir Pakdemirli, Güncel

Kaynak: DHA


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