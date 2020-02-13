BAKAN PAKDEMİRLİ: CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI YERLİ TOHUM SEFERBERLİĞİNİ...

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Buğra BENLİOĞLU/ "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona gelindi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz. En temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak. Ağırlığımızı koyuyor, üretici koruyor, tüketiciyi kolluyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısına katıldı. Çırağan Sarayı'ndaki toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, "Tarım en az savunma sanayi kadar önemli ve stratejik bir alan. Bu kapsamda tarımın başladığı yer olan tohuma çok önem verilmesi gerekiyor. Türkiye jeostratejik konumu ve sahip olduğu biyo çeşitlilikle önemli tohum ihracatçısı olabilecek nadir ülkeler arasında yer alıyor" dedi.

"NEREDEYSE 8 MİSLİ ARTARAK 1 MİLYON 134 BİN TONA GELMİŞ"

Pakdemirli, "Tohum üretimiyle ilgili kamuoyunda yanlış bilinen sokak efsaneleri var. Türkiye, tohumda ithalatçı değil ihracatçı. Kendi tohumunu kendisi üretiyor ve tohum ticaretinde dünyada ilk 10'da. Tarlada kullanılan tohumun yüzde 96'sının yerli, 86 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Son 17 yılda üretim 8 kat, ihracatta 10 kat arttı. Türkiye'nin 2019 itibarıyla yerli tohum üretimi 1 milyon 130 bin tona geldi. Geçen yıl 1 milyon 59 bin tondaydık. Arada yüzde 7-8 sertifikalı tohum üretiminde Türkiye'nin büyümesi var. 2002'de 145 bin ton olan tohum üretimimiz bugün itibarıyla neredeyse 8 misli artarak 1 milyon 134 bin tona gelmiş. Bu yıl hedefimiz 1 milyon 250 bin tona gelmek. 2023 için de hedefimiz iddialı; 2 milyon tona gelmek. 7 bölgemizdeki 61 araştırma enstitüsünde 1963'ten günümüze kadar; yem ve tıbbi aromatik bitkilerde 766, yerli sebzede 242 çeşit, ülkemiz Milli Çeşit Listesi'nde yer alıyor" dedi.

"2023 HEDEFİMİZ 2 MİLYAR DOLAR"

Pakdemirli, "2019'da toplam 71 yerli tohumu sektörün kullanımına sunduk. Çeltik tohumunda ithalattan ihracata geçtik. Anason, kekik, şerbetçi otu ve şeker otu, fesleğen, ada çayı, nane, rezene, biberiye, kimyon, haşhaş, hardal, kapari, keten, kişniş, lavanta, tütün ve kenevir gibi ürünlerin tohumunda bir milyar dolarlık ihracatımız bulunuyor. Bu alanda 2023 hedefimiz 2 milyar dolar. Özellikle de geliştirdiğimiz pamuk, ayçiçeği ve buğday çeşitleri; Şili, İspanya, Azerbaycan, Sudan, Türkmenistan, İran, Ukrayna, Macaristan, Fransa, Rusya, Bulgaristan ve Yunanistan'a ihraç ediliyor" şeklinde konuştu.

"ÜST KADEME TOHUMLARDA TÜRKİYE BUNDAN SONRA BUGÜNDEN DAHA İDDİALI OLACAK"

Pakdemirli, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz. Seferberlik 4 ayaktan oluşuyor. Atadan Toruna Tohum Seferberliği ile en temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak. Bu ayaklar; eğitim, test ve sertifikasyon, analiz, fidan ihtisas eğitimi. Burada tohum üreticisi çiftçilerin eğitimi büyük önem arz ediyor. Türkiye'nin dijital tohum arşivi ve kataloğunu oluşturma konusunda önemli adımlar attık. Üst kademe tohumlarda Türkiye bundan sonra bugünden daha iddialı olacak. Tohumların özel teknoloji ve mikroskobik cihazlarla teşhis ve analizini sağlayacağız. Ürün kayıplarına yol açan hastalık etmenlerine dirençli tohumluklar geliştireceğiz. İleri görüntüleme sistemleri sayesinde de tohumların ve tohumlara zararlı organizmaların ayrıştırmasını sağlamış olacağız" dedi.

Pakdemirli, Fidan İhtisas Merkezi kurulması ve hayat boyu eğitim merkezi haline getirilmesinin çok önemli olduğunu, ayrıca sert çekirdekli meyve türleri için de Malatya'da fidan merkezi oluşturacaklarını söyledi.

"2023 İÇİN DE 2 MİLYON TONLUK HEDEFE DOĞRU EMİN ADIMLARLA YÜRÜYOR OLACAĞIZ"

Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

"Temel amacımız, vatandaşlarının uluslararası pazardan daha yüksek pay almasını sağlamak. İstiyoruz ki; Ahmet amcam alın terinin karşılığını, daha çok alsın. İstiyoruz ki; Zeynep ablam hakkını alsın, daha çok kazansın. 2002'de 145 bin ton olan tohum üretimi bugün itibarıyla 1 milyon 134 bin tona gelmiş. 2020'de 1 milyon 250 bin ton, 2023 için de 2 milyon tonluk hedefe doğru emin adımlarla yürüyor olacağız. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Ülkeleri Tohumculuk Birliği (ECOSA) ülkeleri arasında Türkiye, lider bir ülke olmaya aday. Türkiye, bütün uluslararası örgütlerle çalışmaları olan, uluslararası sertifikasyonları ve standartları olan ülke".

Bakan Pakdemirli, tohum seferberliği ile ilgili olarak, "Ağırlığımızı koyuyor, üretici koruyor, tüketiciyi kolluyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

Pakdemirli'nin açıklamaları