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Bakan Pakdemirli defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'nın Karacabey ilçesinde defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptı.

11.10.2019 17:35Bakan Pakdemirli defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'nın Karacabey ilçesinde defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karacabey'in Kurşunlu Mahallesi'ni ziyaret etti. Pakdemirli, ilk olarak motorlu testereyi eline alarak, vatandaşlarla birlikte defne hasadı yaptı. Ardından mahallede vatandaşlarla yemek yiyen Pakdemirli, ıhlamur, kestane ve bal ormanlarına gitti. Bakan Pakdemirli, burada kestane hasadı ile birlikte bal sağımı yaptı. Köylülerden birinin kemençe ile Pakdemirli'ye maniler söylemesi herkesi gülümsetti.
(Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker/İHA)

Bekir Pakdemirli, Karacabey, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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