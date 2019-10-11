Haberler » genel » Bakan Pakdemirli, defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptı

Bakan Pakdemirli, defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptı

Bakan Pakdemirli, defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptıBURSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'nın Karacabey ilçesinde defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptı.

11.10.2019 18:42
Bakan Pakdemirli, defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptı
BURSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'nın Karacabey ilçesinde defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karacabey'in Kurşunlu Mahallesi'ni ziyaret etti. Pakdemirli ilk olarak motorlu testereyi eline alarak, vatandaşlarla birlikte defne hasadı yaptı. Ardından mahallede vatandaşlarla yemek yiyen Pakdemirli, ıhlamur, kestane ve bal ormanlarına gitti. Burada kestane hasadı ile birlikte bal sağımı yaptı. Köylülerden birinin kemençe ile Pakdemirli'ye maniler söylemesi herkesi gülümsetti.
Bakan Pakdemirli, defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptı

Bekir Pakdemirli, Karacabey, Bursa, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
19:58 Off-road'culardan Barış Pınarı Harekatı'na destek konvoyu havadan görüntülendi
19:49 Ekipler seferber oldu, göçük altındakileri böyle kurtardılar.
19:43 Keçiören, vatan için tek yürek
19:37 UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da esnaflara Türk bayrağı dağıtıldı
18:57 UNESCO'nun projesi ile kadınların çalışma hayatındaki sayıları artacak
18:54 Çanakkale'de 104 yıllık el bombası imha edildi
18:42 Bakan Pakdemirli, defne ve kestane hasadı ile bal sağımı yaptı
11.10.2019 20:08:26